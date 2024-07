La polémica y dura decisión de Cristina Pedroche sobre su hija

Cristina Pedroche ha tomado una decisión que no tiene vuelta atrás y que ha querido compartir: proteger la privacidad de su hija Laia hasta que sea mayor y pueda decidir por sí misma si desea ser famosa. Este anuncio se produce en un momento en el que Pedroche se encuentra en plena promoción de su libro, un proyecto titulado ‘Gracias al miedo’ donde aborda las dificultades de su posparto y las inseguridades que enfrentó como madre. Hay que tener en cuenta que la comunicadora es un rostro muy polémico. Todo lo que hace termina convirtiéndose en tendencia y es muy común que reciba críticas de una parte del público.

Hace casi un mes, las principales librerías del país empezaron a vender ‘Gracias al miedo’. En sus 221 páginas, la mujer de Dabiz Muñoz narra los momentos más oscuros y temerosos de su posparto, experiencias que muchas madres comparten pero que en su caso se vieron exacerbadas por su condición de figura pública. La gira promocional de su libro le ha llevado al pódcast de Laura Escanes. En este espacio ha profundizado en el contenido de su obra y en las razones que hay detrás de muchas de sus inseguridades actuales. También ha aprovechado para dejar claro que intentará por todos los medios que su hija esté en el foco mediático.

Durante su charla con Laura Escanes, la presentadora recordó un episodio particularmente traumático que tuvo lugar apenas dos días después del nacimiento de Laia. «Al segundo día de parir, escucho en el hospital unas voces poniéndome verde a mí, a mi marido y a mi hija en la puerta de la habitación. Me sentí tan desnuda, tan vulnerable, tan frágil… Pensé que si yo me estaba sintiendo frágil, que soy la que tengo que proteger a mi hija, esto está mal», compartió Pedroche. Esta experiencia la llevó a la firme decisión de proteger la identidad de su hija, evitando que cualquier imagen suya llegue a la opinión pública.

La decisión más importante de Cristina Pedroche

La presentadora ha abierto su corazón y ha puesto encima de la mesa sus sentimientos más honestos. «Quiero que esté fuera del foco mediático. Si ella quiere algún día ser famosa y trabajar en la tele y se le da bien», ha Pedroche en ‘Entre el cielo y las nubes’. Sin embargo, su decisión de mantener a Laia fuera del ojo público no ha estado exenta de críticas. «Decían que no enseñaba a mi hija porque es fea. ¿Qué culpa tiene esta niña que acaba de nacer para que digan esas mierdas? Entonces, estoy más que convencida de que no la voy a enseñar nunca», afirma visiblemente molesta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes)

La presión de la fama y las críticas constantes han llevado a Pedroche a buscar ayuda psicológica, algo que mencionó durante la presentación de su libro a principios de junio. «Le dije a Dabiz que quería hablar con su psicóloga porque ya me conoce, ya conoce nuestra vida. Normalmente los terapeutas no cogen a dos personas de la misma pareja, pero ella me atendió porque entendía que en ese momento tan vulnerable no quisiera tener que contar todo, de cero, a un desconocido», explica con total naturalidad. Este apoyo profesional ha sido fundamental para que Pedroche pueda gestionar sus miedos e inseguridades mientras navega por la maternidad bajo la mirada pública.

La presentadora protege a su familia

La decisión de Cristina Pedroche de proteger la privacidad de su hija ha suscitado un debate público sobre los derechos de los hijos de las celebridades a llevar una vida privada. Mientras algunos aplauden su postura, otros la critican, argumentando que vivir fuera del foco mediático puede ser imposible dado el nivel de exposición de sus padres. Sin embargo, Pedroche se mantiene firme en su decisión, priorizando el bienestar de Laia por encima de las expectativas y opiniones externas. Es algo que lo ha hecho extensible al resto de su familia, pues ni sus padres ni sus seres queridos quieren hacerse famosos.

Pedroche ha dejado claro que, si en el futuro su hija decide entrar en el mundo del espectáculo y ser una figura pública, ella la apoyará plenamente. «Si ella quiere algún día ser famosa y trabajar en la tele y se le da bien, pues no podré hacer nada», reiteró durante la entrevista con Escanes. Pero hasta entonces, su objetivo es mantener a Laia alejada de los focos y las críticas que han sido una constante en su propia vida.

En un mundo donde la privacidad es cada vez más difícil de mantener, Pedroche ha optado por priorizar el bienestar de su hija, enfrentando las críticas y comentarios malintencionados con valentía y determinación. Su determinación de mantener a Laia fuera del foco subraya la importancia de dar a los niños la oportunidad de decidir por sí mismos si desean seguir los pasos de sus padres famosos o llevar una vida anónima.

El problema es que Cristina, a pesar de ser una persona muy querida, tiene bastantes enemigos, por eso nunca llueve a gusto de todos.