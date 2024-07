Cristina Pedroche, tras dar a luz en el hospital: «Al segundo día, escucho unas voces poniéndome verde»

La hija de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz está a punto de cumplir un año mientras que la colaboradora de televisión está en plena promoción de Gracias al miedo, su primer libro. En su visita al pódcast de Laura Escanes, la vallecana ha contado un desagradable episodio vivido solo unas horas después de dar a luz a su pequeña Laia.

Desde que ha salido a la venta la polémica no ha dejado de perseguirla, especialmente después de su paso por El Hormiguero, donde llegó a decir que su hija todavía no tenía un pediatra fijo porque no confiaba en ellos. Además, criticó la falta de reciclaje de los médicos españoles, lo que ha generado reacciones de los colectivos de matronas y médicos contra ella.

Pero esas críticas sabía que iban a llegar, ya que todas esas reflexiones que ha compartido en el libro tenía pensado publicarlas en las redes sociales, pero el miedo al odio que podía generar la frenaron, por lo que decidió guardarlas y apuntarlas a modo de diario. La propuesta de una editorial fue el empujón que le hizo sacarlas a la luz todas juntas.

Cristina Pedroche se sincera con Laura Escanes

Pese a que no ha dejado de repetir que ser madre es lo mejor que le ha pasado y que incluso le gustaría parir cada mes, lo cierto es que esta nueva etapa de su vida también está teniendo algunas complicaciones. Uno de los miedos que más sufre es el de separarse de su hija, aunque sean solo unas horas para acudir a trabajar y saber que se queda al cuidado de su abuela.

Uno de los momentos más desagradables de esta experiencia lo vivió cuando todavía no había salido del hospital: «Al segundo día de dar a luz escucho unas voces poniéndome verde a mí, a mi marido y a mi hija fuera de la puerta de la habitación».

Todo aquello lo escuchó todavía en la cama y recuperándose del parto. «Me sentí tan desnuda, tan vulnerable, tan pequeña, tan frágil que digo ‘si yo me estoy sintiendo frágil y yo soy la que tengo que proteger a mi hija, esto está mal’», ha reconocido en los micrófonos de Entre el cielo y las nubes.

Después de lo escuchado, Pedroche ha terminado de convencerse de que lo más adecuado es mantener a su hija lejos de las cámaras: «Ese día lo vi claro. Ya decían que si mi hija era fea que si no sé qué». Recordar este momento le ha llevado a desahogarse con Escanes: «¿Pero qué culpa tiene esta niña que acaba de nacer para que le digan estas mierdas?».

Pero el postparto no está siendo nada fácil para la presentadora, ya que también admite que la más crítica sobre su forma de cuidar es ella misma, que siempre piensa que está fallando a su hija, aunque no esté cometiendo errores.