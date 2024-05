Laura Escanes sigue siendo una de las grandes protagonistas de la actualidad y no parece que eso vaya a cambiar. La influencer ha pasado por La Resistencia para promocionar su podcast Entre el cielo y las nubes, donde se ha convertido en una de las entrevistadoras con más popularidad de los últimos tiempos.

Aunque los espectadores estaban muy pendientes de poder escuchar las respuestas a las preguntas clásicas, en las que se le pregunta sobre las relaciones sexuales y el dinero que tiene en el banco, la charla ha comenzando con otros temas muy distintos.

Broncano, al que sus compañeros llevan diciendo desde hace meses que se ha puesto bótox en la cara, ha aprovechado la visita para hablar de retoques estético y desmentir que él se haya sometido a ninguno. Ella, por su parte, sí ha reconocido algunos, aunque otros ha preferido guardárselos: «Me operé el pecho hace años y algún retoquito, el bótox, el no sé qué».

«Siempre he dicho si en algún momento estoy mutando a gente, como que no tengo expresión, como se me va de las manos… que mi círculo me diga: ‘chica, ya’», esa es su manera de evitar caer en cosas muy llamativas. El presentador de La Resistencia no ha podido evitar preguntar a sus amigos, que estaban entre el público, entre los que se encontraban el tiktoker Abel Planelles y la influencer Sindy Takanashi.

Sindy ha sido la que ha tenido que tomar la palabra, ya que ella tiene un salón de belleza especializado en manicura de uñas, y ha contado que le ha dado algunos avisos. «Algún toque le he dado. Le he dicho: ‘Estás muy guapa, pero es el momento de parar’», ha contado.

Precisamente, su amiga le ha pedido que explicase que ya hace mucho «que no se pincha los labios», pero que mucha gente lo sigue pensado porque su maquillador tiene una técnica para darle ese groso. «Lo que pasa es que mi maquillador me hace overlip», algo que David ha explicado como «pintar sobre la piel y parece el labio más gordo».

Laura Escanes responde a las preguntas clásicas de La Resistencia

Después de los retoques estéticos, la invitada ha tenido que enfrentarse a las preguntas más jugosas de la noche. Sobre el dinero que tiene en el banco, antes de contestar preguntó cuánto habían dicho sus compañeras de profesión en otras entrevistas, a lo que Broncano le recordó que Violeta Mangriñán dijo que tenía un millón de euros.

«Tiene más», ha contestado entre risas Escanes. «¿Vas a optar por no decir lo tuyo pero a rajar de las demás?», le ha reprochado el presentador. Al final, Laura ha desvelado que tiene «casi dos» millones de euros ahorrados, una cantidad que está al alcance de muy pocos.

Lo que nos iguala como seres humanos es la masturbación. Da igual el dinero que tengas o el nivel de famoso que seas, que siempre nos quedará nuestra propia mano. #LaResistencia @LauraEscanes pic.twitter.com/kWRI2JOLH3 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 6, 2024

Sobre el sexo, asegura que está pasando un momento de sequía después de su ruptura con Álvaro de Luna, aunque no: «Menos estando soltero que en pareja». Además, ser famosa no es ninguna ayuda para poder subir su media, ya que ha confesado que se ha convertido en un problema: «Te lo juro, no sé ligar siendo conocida». Pese a todo, la invitada a dado un número de tres relaciones sexuales este mes, aunque no ha dado más detalles.