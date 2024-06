Cristina Pedroche, emocionada en ‘Zapeando’ al hablar de su hija Laia: «¡Echo de menos a mi pitahaya!»

Cristina Pedroche no esconde ni un segundo que desde que ha sido madre su mundo solo gira alrededor de su pequeña, tanto que las inseguridades le han llevado a comenzar a ser creyente. La colaboradora de Zapeando ha vuelto a protagonizar un curioso momento cuando se ha puesto a llorar en pleno programa al recordar a su niña, a la que no veía hace horas.

Todo ha sucedido cuando ha tenido que dar paso a un tierno vídeo protagonizado por un padre y su hija pequeña, que es tan solo un bebé. En él se puede ver como lee un libro de onomatopeyas de animales y él se dedica a imitar todos los animales que puede, algo que provoca que la niña mire con una enorme sonrisa a su padre, un vídeo de lo más emotivo.

Quizás sus compañeros de guion pensaron que la vallecana sería la más indicada para presentar este momento, pero no se esperaban su reacción. «¡Por favor, que me muero! No me digáis que la cara de esa niña no es para comérsela», ha dicho ya con las primeras lágrimas en los ojos.

«¡Ay, cómo echo de menos a mi pitahaya! Me quiero ir», ha seguido diciendo ante la sorpresa de todos sus compañeros, que no sabían de quién hablaba. Es por eso que ha tenido que explicar que llama pitahaya a su hija Laia, un curioso mote, ya que se trata del nombre de una fruta tropical, que es más conocida como fruta del dragón y que en nuestro país no es fácil de encontrar.

Pese a que todo pensaban que se trataba de una broma, Miki Nadal -gran amigo de Pedroche y de Dabiz Muñoz- ha querido parar un momento el programa para dejar claro que su compañera estaba llorando de verdad. «¿Hace cuánto que no la ves, cinco minutos?», preguntaba Dani Mateo intentando sacar un poco de humor al momento.

«Una madre amantísima», ha salido rápido a defender Nadal a su amiga mientras el resto no podía articular palabra por el momento. El presentador de Zapeando se ha quedado muy sorprendido y ha llegado a decir que era «un problema», algo que ella ha confirmado: «Ya, estoy mal, pero no lo escondo».

Para tratar de explicar un poco la situación, ha confesado que «lleva mal la separación» y que estar lejos de su hija y no tener el control de todo lo que le pueda pasar está siendo un problema desde que fue madre. En Instagram ya confesó a sus seguidores que aunque solo son alrededor de 4 horas al día lo que se separa de ella, le resulta muy complicado.

Tras ver que todo era una reacción sincera, Mateo se ha puesto serio y ha salido en defensa de Cristina Pedroche ante la previsión de las críticas que le iban a llover. El catalán ha destacado que este gesto demuestra que no está forzando su comportamiento y que todos la conocemos hace 20 años y que si tuviera esa facilidad para llorar «estaría trabajando en Hollywood».

De esta manera sus compañeros de programa se han posicionado a favor de ella públicamente después de las críticas que ha recibido por parte de los médicos y diversos colectivos por hablar de sus miedos y su vida en la promoción de su primer libro.