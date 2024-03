La confesión más sincera y dura de Cristina Pedroche: así se siente ahora

Cristina Pedroche lleva mucho tiempo trabajando en la pequeña pantalla y considera que ha llegado el momento de abrir su corazón. Ha confesado cómo se siente después de comprobar lo que la gente piensa de ella en las redes sociales. Muchos usuarios de Instagram han contactado con la presentadora después de la última fotografía que ha compartido. Cristina está atravesando un momento pleno a nivel personal gracias a su primera hija, la pequeña Laia. «No entiendes la vida hasta que crece dentro de ti», ha reflexionado recientemente sin imaginar la repercusión de estas palabras.

Los detractores de Cristina Pedroche han arremetido duramente contra ella, acusándola de estar haciendo de menos a aquellas mujeres que han decidido no ser madre. «Es una frase de un libro que me ha hecho reflexionar. A mí y solo a mí», ha declarado en un intento de zanjar la polémica. Pero sus intenciones han caído en saco roto y no ha tenido más remedio que seguir dando explicaciones. Insiste en que el error es que haya tanta gente pendiente de sus fallos. Cree que después de tantos años trabajando en televisión, todavía hay espectadores que se han quedado con una imagen que no se ajusta a la realidad.

Cristina ha lanzado una petición que demuestra como se siente actualmente. Insiste en que lo único que necesita es espacio, pues sus enemigos no se conforman con nada y le dan la vuelta a todas sus declaraciones. «¿En serio? Por favor, no llevéis todo a lo personal. Está claro que diga lo que diga y ponga lo que ponga siempre habrá alguien que se ofenda. Tengo la sensación de que todo lo hago mal en redes», ha escrito en la plataforma citada en líneas anteriores. Para entender este conflicto hay que retroceder varios años.

Las primeras críticas que recibió Cristina Pedroche

La comunicadora siempre ha demostrado tener mucho talento. Empezó trabajando de reportera y ahora se ha convertido en una de las conductoras más importantes de la pequeña pantalla, pero no todo el mundo le mira con los mismos ojos. Cristina considera que tiene demasiados enemigos, por eso cuida tanto sus movimientos. El problema es que sus detractores están pendientes de todo y lleva luchando contra esta situación muchos años, sobre todo desde que conoció a Dabiz Muñoz.

Cuando Cristina empezó a salir con el chef le acusaron de estar motivada por intereses mediáticos y económicos. Durante bastante tiempo guardó silencio porque su objetivo es que los espectadores hablen de su trayectoria y no de su vida personal. Pero es una mujer valiente, así que pensó que lo único que podía hacer era dar un paso adelante y explicar el motivo por el que estaba con Dabiz Muñoz. Fue en ese momento cuando aseguró que estaba muy enamorada y que nunca se había fijado en el dinero del cocinero porque ella tenía más.

Pedroche dejó claro que llevaba mucho tiempo ejerciendo su profesión, razón por la que no necesitaba estar con nadie ni generar dinero gracias a su vida personal. Tanto es así que la presentadora se ha limitado a blindar su vida y nunca ha sacado rendimiento de sus asuntos personales. De hecho anunció su embarazo a través de Instagram, a pesar de que es una noticia que podría haber aumentado su cuenta bancaria.

Así se siente Cristina Pedroche

Cristina Pedroche considera que le critican sin ninguna excusa, a pesar de que está teniendo mucho cuidado para no cometer errores que estén justificados. Así que ha llegado a una conclusión: va a seguir compartiendo ciertos momentos con sus seguidores, aunque haya mucha gente que esté pendiente de ella para ver en qué se equivoca. En las últimas horas ha dejado claro como se siente. Defiende que una parte del público va a criticar todas sus publicaciones, de hecho ha llegado a pensar que todo lo hace mal. Afortunadamente está muy bien acompañada y cuenta con el apoyo de sus seres queridos, así que tiene muchas herramientas para atravesar esta crisis personal.

Dabiz Muñoz es uno de los grandes apoyos de Cristina. El cocinero tampoco se siente cómodo estando en el ojo mediático, pero en más de una ocasión ha dado un golpe en la mesa para dar la cara por su mujer. Muñoz también está de plena actualidad porque su agenda laboral está llena de compromisos. El último reto que se ha propuesto es abrir un restaurante en La Finca, la lujosa urbanización donde quiere construir una casa que se adecúe a las necesidades de su hija Laia.

Dabiz y Cristina tienen en cuenta que su bebé ya se ha convertido en un punto de interés para mucha gente, por eso están intentando mantenerla al margen de los focos. Por suerte viven en una zona donde la seguridad está por encima de todo y esa es una de las razones por las que no se mudarán de La Finca, de hecho pretenden comprar una casa en la zona más prestigiosa de la urbanización.