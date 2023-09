Cristina Pedroche confirma los rumores sobre su hija

Todo el mundo sabe que Cristina Pedroche está disfrutando de una etapa mágica. El nacimiento de su primera hija ha marcado un antes y un después y le ha enseñado muchas cosas que antes no conocía. Siempre ha sido muy prudente, pero ahora prefiere marcar las distancias para proteger a la pequeña Laia. Es consciente de que tanto ella como su marido, el famoso cocinero Dabiz Muñoz, generan una gran repercusión mediática y no quiere correr ningún riesgo. Por ese motivo no quiere publicar fotos del bebé en las redes sociales.

La presentadora ha estado un tiempo apartada de los medios, centrada en los cuidados de Laia y recuperándose del parto. En este sentido también ha habido mucha controversia porque antes de dar a luz anunció que había elegido una técnica poco común para traer a su niña al mundo. Todo lo que hace Cristina se convierte en noticia, por eso ha preferido estar unas semanas en un discreto segundo plano. No obstante, su vida siempre atrapa al público y hace unos días recibió ataques por presumir de su cuerpo después del parto.

Los rumores están confirmados

Cristina Pedroche ha vuelto al trabajo por todo lo alto y lo ha hecho de la mano de Sonsoles Ónega. Ha dado una entrevista en su programa y ha desvelado algunos datos que hasta la fecha eran simples rumores. Todavía no ha publicado ninguna imagen de su hija y todo hace pensar que no lo hará nunca, pero varios testigos aseguran que es muy parecida a Dabiz Muñoz. Los rumores cada vez son más fuertes y la comunicadora no ha tenido más remedio que dar un paso adelante.

«Sí se parece a David. Yo quería que fuera morenita, pero es muy blanquita y tiene la naricilla del padre, pero los ojitos son grandes, en eso sí se parece a mí», ha declarado después de su intervención en Y ahora Sonsoles. Cristina Pedroche es una de las grandes estrellas de Atresmedia y varios reporteros le estaban esperando para hacerle unas preguntas. Ella ha hablado con total sinceridad y ha dejado claro que está tan feliz que no atiende a ciertas críticas. Eso sí: protegerá a su bebé por encima de todo.

La decisión de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche ha explicado por qué no quiere compartir fotos de Laia. «Si ya recibo muchos mensajes feos sobre ella sin haber mostrado ni un pie suyo, no quiero ni imaginar lo que podría ser si lo hago. Sé que la mayoría sois adorables y me dais mucho cariño, pero tendrá que ser ella cuando sea mayor la que decida si quiere que se la conozca o no», escribió en su cuenta de Instagram.

Pedroche confiesa cómo es su vida

Y ahora Sonsoles le ha ayudado a dar un paso importante porque llevaba mucho tiempo sin salir de su vivienda. Cristina ha explicado el motivo para que el público entendiera su postura. «No salgo mucho de casa, solo me relaciono con mi hija», ha empezado diciendo con una sonrisa en el rostro. «Todos los días soy feliz, pero tengo nuevos miedos y nuevos emociones. Ahora tengo que conocerme yo a mí como madre. Miro a mi hija y me muero de amor. Es perfecta. Ahora quiero ocho hijos». Estas declaraciones han llamado mucho la atención, pues confirman que dentro de un tiempo ampliará la familia.