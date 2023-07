La decisión de Cristina Pedroche que deja en shock a los estadounidenses

Cristina Pedroche tiene por costumbre saltarse las normas y convertirse en noticias por motivos que nadie espera. Hace unos meses, mucho antes de dar a luz, desveló qué técnica había elegido para traer a su hija al mundo: el hipnoparto. “No voy a tener contracciones”, aseguró. Sus detractores no tardado en cuestionar este método, así que no tuco más remedio que ampliar sus explicaciones. Explicó que iba a acudir al hospital y a tomar la medicación pertinente, lo único que cambiaba es que intentaría conectar con su interior para estar más relajada.

Como vemos, todo lo que hace se convierte en tenencia y su última decisión ha causado sensación en Estados Unidos. La presentadora ha llevado su embarazo de la forma más discreta posible, teniendo en cuenta que es uno de los rostros más perseguidos de nuestro país. De hecho no hemos conocido el nombre de su bebé hasta que ha nacido y es ahí donde está la revolución. Cristina ha desvelado que su hija se llama Laia Pedroche Muñoz. Es decir, ha cambiado el orden de los apellidos. Esta decisión ha revolucionado a los estadounidenses.

Cristina Pedroche revoluciona Estados Unidos

Cristina Pedroche crea polémica mejor que nadie. Es una experta en llamar la atención y esa es una de las claves de su éxito. Su marido, el cocinero Dabiz Muñoz, desveló en sus redes sociales que su hija no llevaba su apellido en primera posición. Debemos dejar claro que es una decisión legal, está recogida en el artículo 109 del Código Civil. Los progenitores pueden alterar los apellidos del bebé y este último, cuando alcance la mayoría de edad, puede hacer lo propio.

Emily, una tiktoker muy conocida, ha explicado todo este asunto y el público estadounidense no da crédito. Esta ley no está vigente allí, por eso consideran tan extraño el paso que ha dado Pedroche. La influencer es americana, pero vive en España y está al tanto de todas las novedades del país. Les ha contado a sus seguidores esta particularidad y ha revolucionado TikTok.

La última decisión de Cristina Pedroche

El nombre de Cristina Pedroche siempre ha estado asociado a polémica. La presentadora tiene claro que para estar en el foco mediático hay que ser muy valiente, así que ella no tiene miedo. Recientemente ha publicado una foto de su cuerpo para que sus seguidores vean cómo ha quedado después del parto.

“El posparto está siendo interesante. Muchas subidas y bajadas de emociones, muchos miedos, muchas dudas, muchas lágrimas, pero sobre todo amor, mucho amor. No puedo parar de mirarla y querer estar con ella piel con el piel todo el rato”. La comunicadora ha emocionado a sus fans.

El gran apoyo de la presentadora

Cristina Pedroche ha explicado que tiene mucho amor que dar. “Amor no solo por mi hija, también por mi cuerpo, por ver cómo se ha ido adaptando, cómo el estar tan fuerte me ha ayudado (y lo sigue haciendo) en todo el proceso”. Un proceso en el que no está sola. Dabiz Muñoz le ha dado la mano y no le soltará nunca.