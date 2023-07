La verdad escondida detrás del nombre de la hija de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

No se habla de otra cosa. Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz ya han sido padres de su primera hija. La presentadora no quería decir que estaba embarazada cuando la noticia dio la luz. “Es algo que nos correspondía a nosotros”, comentó en su momento. Pero una conocida publicación se adelantó y anunció la última hora en su portada. A partir de entonces Cristina a estado sometida a mucha presión, sobre todo cuando desveló qué técnica había elegido para dar a luz: el hipnoparto.

La mujer de Dabiz Muñoz aseguró que se estaba preparando para tener a su hija con un método diferente y no tardó en recibir un aluvión de críticas. “No voy a tener contracciones, voy a tener olas uterinas”, respondió ella para intentar calmar la polémica que había originado. Ahora sabemos que ha dado a luz en un hospital madrileño y que el parto fue perfecto. Según contó un testigo, fue “natural” y no hubo complicaciones. “La madre y la niña están bien. Ha sido un parto rápido, sin complicaciones”. Ahora solamente falta una cosa por conocer: el nombre de la criatura.

Un nombre catalán y con mucho significado

La verdad solo tiene un camino y hay famosos que no pueden esconder para siempre sus secretos, sobre todo si se trata de asuntos con tanta repercusión. La hija de Cristina Pedroche se hizo famosa antes de nacer y todo el mundo quería saber cómo se iba a llamar. La comunicadora no ha desvelado el nombre hasta el último momento. Según ella, cuando viera su cara podía cambiar de opinión, por eso no quería destapar las opciones que estaba barajando. Ahora sabemos que el bebé se llama Laia Pedroche Muñoz.

¿Por qué se han decantado por esta opción? Es un nombre muy común en Cataluña que tiene un origen griego. Realmente es el diminutivo de Eulalia. ‘Eu’ en griego significa “bien” y ‘lalios’ “hablar”. Es un nombre que hace referencia a la profesión de Cristina, madre de la criatura. Otra particularidad es que han cambiado los apellidos, poniendo por delante Pedroche. Lo han hecho de común acuerdo y, según ha salido publicado, es una decisión que han visto bien las dos familias, la del cocinero y la de la presentadora.

Cristina Pedroche se protege de las polémicas

La misma revista que anunció que había nacido la hija de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz habló con un testigo que dio una información contundente. Según este testimonio, la presentadora estaba en un hospital madrileño, pero en otra planta diferente y aislada para evitar que se filtraran ciertos datos. Ha intentado ser discreta, aunque no lo ha conseguido. Es uno de los rostros más perseguidos y es imposible que esconda determinados detalles para siempre.

Dabiz Muñoz, muy pendiente de todo

Una de las polémicas que salpicó a Pedroche todavía sigue dando mucho de qué hablar. En su momento aseguró que no iba a querer más a su hija que a Dabiz Muñoz. Explicó que el cocinero ocupaba gran parte de su corazón y después tuvo que matizar sus palabras. Más adelante reconoció que iba a tener amor suficiente para los dos. Ha decidido empezar una nueva vida y esta nueva vida la compartirá con Laia, cuyo nombre lleva el sello Pedroche.