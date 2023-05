Estupor por la forma en la que Cristina Pedroche va a dar a luz

El embarazo de Cristina Pedroche ha estado cargado de polémica desde el primer momento. Una conocida revista se adelantó a sus planes y publicó la noticia. Ella se sintió muy molesta y aseguró que era un paso que quería dar cuando se sintiera preparada. Siempre ha mantenido las distancias con la prensa rosa, entre otras cosas porque suele recibir críticas bastante contundentes. Sabía que tenía que elegir bien el momento, pero no tuvo opción. Demostraron que estaba embarazada y la única alternativa que le quedó que confirmarlo en sus redes sociales.

Cristina ha usado la plataforma anterior para compartir cómo es el proceso que está siguiendo. Conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo y sabe que cualquier paso que exponga puede convertirse en un error. Sin embargo, está tan feliz que quiere contarles a los que realmente le quieren qué técnica ha elegido para dar a luz: el hipnoparto. Desde que lo contó no se habla de otra cosa, pero ¿en qué consiste?

Cristina Pedroche da nuevas explicaciones

Como no podía ser de otra forma, la polémica no ha tardado en llegar. Cristina Pedroche ha desvelado que ha elegido el hipnoparto, una técnica que consiste en prepararse mentalmente para tener «un parto positivo». El objetivo es reducir el dolor y canalizar determinadas energías, aunque ha dejado claro que no va a rechazar ningún fármaco. El problema es que sus detractores están pendientes de todo y cuando ha compartido sus planes han criticado antes de escuchar todas las explicaciones. Al ver el revuelo que se ha montado, ha tratado el tema en profundidad.

«Os recomiendo el hipnoparto. Estoy a topísimo y se me pone la piel de gallina cuando hablo de ello», ha empezado diciendo en una de sus últimas intervenciones. Ha aclarado que ni ella ni el bebé correrán ningún riesgo, todo lo contrario. Son una serie de técnicas mentales para controlar los nervios. «Nadie te hipnotiza. Es controlar tu respiración y hacer mucha meditación», ha aclarado con más tranquilidad. También ha dejado claro que evidentemente va a contar con la ayuda de médicos y personal especializado.

El hipnoparto de la presentadora

Cristina Pedroche, además de ser una presentadora muy polémica, ha demostrado ser una buena influencer porque ahora no se habla de otra cosa. Le han preguntado sobre el tema y ha resuelto las dudas para acercar esta técnica a las madres que estén interesadas. “Lo primero que tienes que hacer es decirte afirmaciones. No puedes hablar en negativo, sino todo el rato en positivo. Para mí no son contracciones lo que voy a tener, sino olas uterinas”, explica con total naturalidad.

Nuevas explicaciones

Cristina ha explicado que en su mente no tendrá contracciones, tendrá “olas uterinas” y solamente tendrá que surfearlas. De esta forma los dolores serán mucho menores. “Viene una ola, la cojo y la surfeo y la naturaleza me deja un momento para descansar. Luego viene otra ola”. Asegura que todo está controlado por especialistas y que no correrá ningún riesgo. Su marido estará muy cerca en todo este proceso.