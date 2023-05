Durísimo ataque a Cristina Pedroche: se queda KO tras conocer este movimiento

¿Qué le pasa a Cristina Pedroche? Hace cinco meses una conocida revista anunció que estaba embarazada y desde ese momento todo el mundo está hablando de lo mismo. La presentadora no quiere dar demasiados detalles e insiste en que es un asunto que pertenece a su más estricta intimidad. Sin embargo, cada vez salen a la luz noticias que le sitúan en una posición más delicada. ¿Lo último que ha pasado? Cristina ha descubierto que otra famosa pretende quitarle el puesto. Tiene motivos para estar preocupada.

La famosa que superará a Cristina Pedroche

Cristina Pedroche es la estrella de las Campanadas. El programa que presenta e Antena 3 para despedir el año se convierte en el más visto. Hace una audiencia brillante. La primera vez que tomó las riendas de este proyecto fue en 2014, lo hizo al lado del presentador Frank Blanco. Fue una auténtica revolución y sus jefes se dieron cuenta de que tenían entre manos un producto brillante. ¿Qué ha pasad ahora? Que Cristina lleva un tiempo en un segundo plano, concretamente cinco meses, desde que anunció que estaba embarazada. La competencia ha contraatacado.

En Mediaset se ha puesto manos a la obra y, según publica el medio ‘El Nacional’, le han hecho una oferta muy suculenta a Ana Obregón. Todo el mundo sabe que la actriz es el personaje del momento, la famosa más buscada. Lo primero que quieren hacer es conseguir que se acerque a Telecinco con una entrevista que le va a realizar su amigo Bertín Osborne. Poco a poco le irán introduciendo en la cadena y como premio final le darán el programa más deseado por todos los presentadores: las Campanadas.

Cristina no se imaginaba lo que ha pasado

Bertín Osrbone ha reconocido que va a entrevistar a Ana Obregón en ‘Mi casa es la tuya’. Esto quiere decir que la ex de Alessandro Lequio se acercará estratégicamente a Telecinco. Todos los canales desean una entrevista con ella, pero solo lo ha conseguido Mediaset. Es el principio de un movimiento que podría acabar con Cristina Pedroche.

“No la hemos hecho todavía, pero me ha dicho que me lo va a contar todo. La he visto muy contenta y la maternidad le ha venido muy bien. Las connotaciones de cómo y por qué lo ha hecho no las sé, pero se lo preguntaré”, ha explicado Bertín sobre su entrevista con Ana Obregón. ¿Cómo le afecta esto a Cristina? Es más que probable que la vinculación laboral entre Ana y Telecicno continúe. La expectación es máxima y esto quiere decir que sus Campanadas tendrá más audiencias.

Está a punto de perder su trono

Ana Obregón no es el único problema de Cristina Pedroche. Es cierto que la presentadora tiene cada vez más competencia, pero eso no es lo por de todo. Cristina ha hecho una serie de comentarios sobre la maternidad que se han vuelto en su contra. Por ejemplo, dijo que no iba a querer más a su bebé que a su marido. “Pienso que no voy a querer a mi hija más que a David”, declaró exactamente. Las últimas polémicas que ha protagonizado le han situado en el punto de mira.