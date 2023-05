¿Cuánto dinero ganará Ana Obregón por su entrevista con Bertín Osborne?

No se habla de otra cosa. Ana Obregón ha accedido a ser entrevistada por Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’. Los más aventurados dicen que lo hace por dinero, pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Antes de responder a la pregunta del momento debemos tener en cuenta una cosa. Ana está ganando mucho dinero gracias a su libro, ‘El chico de las musarañas’, y todos los beneficios los va a donar a la Fundación Aless Lequio. Cuando vendió la exclusiva en ‘¡HOLA!’ para presentar a su hija en sociedad dicen que hizo lo mismo, aunque es cierto que ella no lo ha confirmado.

Ana Obregón da el paso definitivo

Bertín Osborne ha estado un tiempo escondiendo el secreto, pero ha llegado el momento de contar la verdad. No quiere esconderse y ademas sabe que es bueno que promocione el programa. Se estaba rumoreando que había hecho un pacto con Ana Obregón, entró en ‘Ya es Mediodía’ y Joaquín Prat le preguntó por este asunto. “Sí, eso ya está cerrado, pero no te puedo contar nada más”, comentó el cantante. No aclaró si Ana iba a regresar a España o si se iba a desplazar él a Miami para entrevistarla.

Muchos medios están pendientes del regreso de Ana Obregón, pero ella asegura que tiene “pocas ganas” y que todavía le queda un tiempo en Estados Unidos. Por otro lado se dice que va a regresar para la Feria del Libro de Madrid porque tiene pendiente la presentación de su libro. En resumidas cuentas, hay datos muy contradictorios encima de la mesa y ni ella ni Bertín quieren aclararlos por el momento. Lo que está claro es que si Ana decide grabar en casa de Bertín tendrá que regresar a España y dicen que lo hará para quedarse.

¿Cuánto dinero cobrará?

‘Mi casa es la tuya’ es un programa especial. Bertín Osborne ha aclarado en otras temporadas que nunca pagaba a sus invitados. Todos los que se sentaban con él no lo hacían motivados por ningún tipo de interés económico, simplemente tenían la misión de empatizar con el público. Ana ya ha dado una entrevista en este programa y en su momento se confirmó que no había cobrado nada. Era una intervención muy esperada, fue poco después de fallecer su hijo y lo contó todo. Era la primera que participaba en un programa desde le dijo adiós a Aless Lequio.

En esta ocasión han cambiado muchas cosas. Ha salido publicado que Jesulín de Ubrique, el primer invitado de la nueva temporada de ‘Mi casa es la tuya’, exigió 100.000 euros para sentarse en el programa. Este rumor ha sonado con fuerza durante mucho tiempo, pero ha sido desmentido. Lo que sí es verdad es que ha cobrado, por eso no sería de extrañar que Ana hubiera seguido sus pasos. De momento no se habla de ninguna cifra exacta, pero aseguran que una intervención de ese tipo podría costar alrededor de 15.000 euros. Todo son teorías de los expertos, no hay datos confirmados por la cadena.

La generosidad de Obregón

Vaya a cobrar o no, Ana Obregón ha demostrado en muchas ocasiones que es tremendamente generosa. Sus periodistas de confianza han asegurado que ha regalado bastantes entrevistas a lo largo de su carrera, aunque haya cobrado por muchas otras. Recordemos que es íntima amiga de Bertín, así que tampoco sería extraño pensar que haya renunciado a su caché.