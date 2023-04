Cómo comprar en preventa el libro ‘El chico de las musarañas’ de Ana Obregón y Aless Lequio

Ana Obregón está atravesando un momento muy especial. Dicen que podría regresar a España a mediados de abril porque debe presentar su libro. Recordemos que lo escribió después de fallecer su hijo Aless. Era uno de sus grandes sueños y no ha parado hasta cumplirlo. ‘El chico de las musarañas’ ya se ha convertido en una de las obras más populares del momento. Todavía no ha salido a la venta, pero ya se puede comprar. De hecho está siendo un éxito. La actriz publicó en sus redes sociales que el manuscrito estaba disponible para la preventa.

“Otro de los sueños de mi hijo hecho realidad”, publicó en su cuenta de Instagram. “La historia la empezó a escribir él magistralmente y no pudo terminar por culpa del cáncer”. La periodista María Patiño explicó que el joven tenía tres retos en su vida: escribir un libro, crear una fundación y tener un hijo. Ana no ha descansado hasta que ha cumplido todos. Independientemente de las críticas que hay encima de la mesa, podemos decir que todos los proyectos han arrasado.

Cómo comprar el libro de Ana Obregón

‘El chico de las musarañas’ promete emocionar a miles de lectores. El título es muy significativo. Ana Obregón explicó que su madre, cuando ella era pequeña, le decía que se quedaba mirando a las musarañas. Aless era muy reflexivo y de niño imitaba este comportamiento, así que Obregón copió a su madre y le decía la misma frase. La ex de Lequio explicó que el volumen ya estaba a la venta. Es muy fácil de comprar. Está disponible en La Casa del Libro y en Amazon. Solamente hay que rellenar un formulario con los datos de entrega y pagarlo.

Todos los beneficios irán destinados a una causa benéfica muy importante para Aless Lequio: su fundación. Una fundación que han creado sus padres en su honor. Ana dice que el libro es “una historia para inspirar y apreciar ese maravilloso regalo llamado vida”. También ha dejado claro: “Donaré los beneficios de los derechos de autor de esta obra a la @fundacionalesslequio como era su deseo, para financiar la investigación del cáncer”.

‘El Chico de las musarañas’ arrasa en Amazon

Ana Obregón ha compartido varias publicaciones en su cuenta de Instagram que demuestran que la preventa del libro está siendo un éxito. Comprarlo es sencillo. Por ejemplo en Amazon, donde esta arrasando y muchas veces está en los primeros puestos de los libros más vendidos, hay que indicar la dirección y completar el método de pago. Tiene un precio de 20.80 y en ocasiones hay pequeñas rebadas, del 10 o 15%.

Ana Obregón estuvo encerrada para explicar

Ana ha reconocido que escribir el libro le resultó un proceso muy delicado. “Es vaciarse y revivir un poco todo, pero lo hago por él”. Explica que cuando se sintió con fuerzas se encerró en una habitación y no descansó hasta que el trabajo estuvo terminado. Eso sí, tardó un tiempo en dar el paso porque antes no se sentía preparada. Sentía que no tenía fuerzas para revivir el proceso. “Después de dos años he reunido las fuerzas suficientes para empezar a escribir este libro. Se lo debía a mi hijo. Durante su enfermedad, empezó con esta joya qué nunca pudo terminar”, comentó durante una entrevista.