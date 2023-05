El embarazo de Cristina Pedroche, ¿ha puesto en peligro su relación con Dabiz Muñoz?

¿Por qué todo el mundo está hablando de Cristina Pedroche? Desde que está embarazada se ha alejado del foco mediático, pero recientemente ha dado una nueva entrevista. Ha estado en un evento y ha hablado con todos los periodistas sin vetar ningún tema. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro cómo está afectando el embarazo a su relación. Antes de adentrarnos en este asunto debemos comprender algo. La pareja, pese tener mucha fama, siempre ha mantenido las distancias con la crónica rosa. Ninguno de los dos, ni Cristina ni Dabiz Muñoz, se siente cómo siendo el protagonista de ciertos escándalos.

Cristina Pedroche lo cuenta todo

Posiblemente haya sido su entrevista más especial. Cristina Pedroche ha hablado con naturalidad de lo que está pasando. Lo único que no ha hecho ha sido desvelar el nombre de la niña que está esperando. Quiere reservar este dato porque todavía no está convencida. “Lo diremos más adelante porque no vaya a ser que nazca y tenga otra cara y le quiera cambiar el nombre”. Todo el mundo sabe que será un nombre muy original porque tanto ella como Dabiz Muñoz son muy creativos.

Cristina lo ha contado todo. Ha desmentido los rumores y ha asegurado que su matrimonio se encuentra perfectamente. El cocinero le está ayudando en todo lo que puede. Se encuentran perfectamente los tres: ella, él y el bebé. “Estoy de 29 semanas, que son como 7 meses. Nacerá en julio y ya estoy cansadita. Esta niña va a ser guerrera, se la nota. Ha llegado el punto en el que la noto todo el rato, tengo el horno las 24 horas funcionando y cuando como algo dulce se vuelve loquísima”, comenta al respecto.

Las palabras de Pedroche sobre su marido

Cristina siempre ha sido muy clara y en esta ocasión no ha querido romper esta norma. Ha reconocido que la maternidad tiene aspectos que no son demasiado sencillos, pero cuenta con la ayuda de su marido. Está pendiente de ella en todo momento. El embarazo ha servido para unirles todavía más. Han demostrado que sus detractores nunca han estado en lo cierto. En más de una ocasión se ha especulado con su futuro matrimonial. Todas las teorías son falsas.

“Ser madre es todo un reto, pero me enfrento a este reto de la maternidad de la mano del mejor, qué te voy a decir, estoy feliz. Me imaginaba el embarazo de otra manera, como más enfocada en mí, en que todo estuviera bien. Pero me está sorprendiendo que estamos más unidos, nos queremos más. Estamos todo el rato tocándonos”, comenta. Asegura que le ha pasado lo mismo con sus padres.

Está consiguiendo cosas muy bonitas

Cristina ha explicado que siempre ha sido una hija muy apegada a su familia, pero estos sentimientos se han intensificado con el embarazo. “También me está pasando con mis padres. Soy hija unida y siempre he estado muy pegada a ellos, pero ahora es más. Estamos recordando cuando yo era pequeña, cómo será ella cuando sea pequeña. Yo solo espero ser la mitad de buena madre que ha sido mi madre y mi padre conmigo”, comenta. Confiesa que para conseguirlo se ha leído “8 o 10 libros” sobre el tema.