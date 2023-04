Los famosos españoles esconden grandes secretos, pero ninguno de ellos dura eternamente. En las últimas horas se ha publicado una lista que demuestra la faceta más desconocida de algunos rostros tan populares como Jorge Javier Vázquez. ¿Qué estudió el polémico presentador? Siempre ha dicho que su sueño era estudiar periodismo, pero su padre quería que se dedicase a una profesión “más seria” y segura, por eso no tomó la decisión. El tiempo le ha convertido en un gran periodista, pero realmente estudió filología hispánica.

Jorge Javier Vázquez eligió la universidad de Barcelona porque era la que estaba más cerca de su casa. El presentador nació y creció en Badalona, pero enseguida se dio cuenta de que lo suyo era trasladarse a la capital. Siempre ha sido muy ambicioso, en el buen sentido. Una de sus primeras jefas dio una entrevista en la televisión catalana y declaró que Jorge Javier “podría haber hecho lo que hubiera querido”. Es algo muy parecido a lo que le ha pasado a Cristina Pedroche.

Los estudios de Cristina Pedroche

La sorpresa es máxima. Muy pocos saben lo que estudió Cristina Pedroche antes de convertirse en una estrella de la televisión. Está bastante expuesta, pero todavía quedaban cosas que no se conocen. Hasta ahora. Cristina estudió administración y dirección de empresas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Era una gran estudiante, así que le supo a poco y también hizo turismo.

Nunca llegó a ejercer de ninguna de las dos cosas porque la televisión llamó a su puerta muy pronto. No le pasó lo mismo a El Gran Wyoming. Estudió otra cosa y ahora trabaja en la tele, pero sí llegó a trabajar de lo suyo. Fue médico

Jesús Vázquez no terminó sus estudios

Los sueños se cumplen y Jesús Vázquez lo sabe. Según ha explicado, deseaba con fuerza dedicarse al mundo del espectáculo, pero no encontraba el impulso final, así que se matriculó en veterinaria. No terminó la carrera porque no terminaba de sentirse cómodo, así que se mudó a Madrid y probó suerte como modelo. Fue el principio de una de las carreras más exitosas de los medios de comunicación. Es un gran presentador y tiene a sus espaldas grandes éxitos que no quedarán en el olvido.

De ingeniero a cantante

Sin duda la gran sorpresa ha llegado cuando hemos descubierto qué ha estudiado Álvaro Soler. Antes de ser cantante hizo ingeniería industrial en ELISAVA, la universidad de diseño más importante de Barcelona. Ahora está centrado en el mundo musical. Es una voz que cada vez suena con más fuerza. La prensa se hace eco de todos sus movimientos. Es una estrella internacional.