Cristina Pedroche alerta a sus seguidores por este preocupante mensaje en sus redes sociales

Los seguidores de Cristina Pedroche saben que está atravesando un momento mágico gracias al nacimiento de su primera hija. La pequeña Laia ha llegado al mundo para hacer más feliz a la presentadora, por eso ha extrañado tanto el último mensaje que ha publicado en sus redes sociales. Cristina está de plena actualidad porque ha vuelto al trabajo. Después de estar unos meses alejada de la pequeña pantalla para disfrutar de su bebé, ha regresado para dar una entrevista. En todo momento ha asegurado que tiene la situación controlada, pero ¿qué está pasando de puertas para dentro?

No es la primera vez que Cristina Pedroche se queja de los comentarios que recibe por parte del público. Considera que hay mucha gente injusta con su trayectoria que le acusa independientemente de lo que haga, de ahí que haya dado un paso adelante. Ha explicado que no va a publicar fotografías de Laia en Instagram porque tiene miedo a la reacción de su detractores. También ha dejado claro que quiere que sea la niña, cuando tenga uso de razón, la que decida si quiere formar parte del mundo del espectáculo o si prefiere ser una persona anónima.

El extraño mensaje de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche, cumpliendo con sus nuevas normas, está reservándose muchas cosas para ella y por eso no comparte determinadas informaciones de forma completa. Esa es la razón por la que su última publicación ha generado tanto revuelo. Ha escrito un mensaje que ha preocupado a muchos, pero no ha dado demasiadas explicaciones. Sus palabras exactas son: «Pongo una velita para pedir que todo vaya bien». Ha acompañado a la instantánea con un cuarzo rosa, una piedra cuyo objetivo es atraer la tranquilidad y la buena suerte. Pero, ¿qué está pasando para que tenga que hacer este tipo de peticiones?

Después del revuelo que protagonizó, no volvió a hacer ningún comentario sobre el tema. Lo que sí hizo fue informar a sus seguidores de que estaba paseando a su hija. Hay mucha gente que está preocupada, pero la comunicadora prefiere no entrar en detalles. Es cierto que durante mucho tiempo ha desvelado parte de su vida privada en las redes. La cuestión es que ahora se ha dado cuenta de que esto puede generar problemas.

La sinceridad de la presentadora

A pesar de que Cristina Pedroche tiene un ejército de seguidores pendiente de sus pasos, también debe luchar contra muchos enemigos. Por eso no todo el mundo supo entender las palabras que escribió después de ser madre: «Lloro todos los días un poquito. La maternidad es un viaje y yo también he nacido como madre. Tengo nuevos miedos y emociones. Soy feliz, es preciosa, me muero de amor. De repente estoy nerviosa, me meto para dentro, lloro. Mucho amor y muchas sombras. Me había preparado mucho, pero hasta que no lo vives no lo sabes».

El regreso de Pedroche

La mujer de Dabiz Muñoz ha dado una entrevista en ‘Y ahora Sonsoles’ y ha explicado que todavía sigue teniendo cierto reparo a salir a la calle. «Le hablo a todo el mundo como si fuera un bebé y no salgo mucho de casa, solo estoy con mi hija», explicó. «Voy saliendo poco a poco, me voy forzando». Lo que está claro es que ha vuelto a la pequeña pantalla y el público le ha recibido con los brazos abiertos, sin olvidar que hay algunos espectadores que critican muchas de sus decisiones.