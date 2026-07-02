Lo nuevo de Cristina Pedroche: hacer helados «refrescantes y nutritivos» con su propia leche materna

La maternidad de Cristina Pedroche continúa acaparando titulares. Después de admitir que se sentía saturada y desbordada por la dificultad de compaginar el cuidado de sus dos hijos con sus rutinas diarias, la televisiva ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una curiosa iniciativa para hacer frente a las altas temperaturas del verano. A través de sus historias de Instagram, la mencionada ha desvelado que ha preparado un helado casero utilizando la leche materna que le había sobrado, una idea que ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas.

«Nos estamos comiendo (ella y sus hijos) el helado que hice con la leche que me sobró. A ellos les ha gustado bastante. Está un poco soso, pero refresca. Y nutritivo es… vamos, a tope», decía mientras se grababa en modo selfie probando este peculiar postre que no ha pasado desapercibido y que, como era de esperar, ha vuelto a situarla en el centro del huracán mediático.

Las imágenes no han tardado en dar la vuelta a la red y muchos de los internautas no han dudado en mandar mensajes críticos a Pedroche, algo que esta no ha dudado en responder, explicando y justificando que no veía nada malo en probar su propia leche. «Lo del tema de la leche materna creo que es un tema que, como sociedad, deberíamos hacérnoslo mirar. Prácticamente todos los días la gente bebe leche que sale de las tetas de una vaca o de una cabra. ¿Por qué yo no voy a poder probar mi leche en un momento concreto en un helado? Que además, la he probado en más ocasiones», señalaba.

Añadía que le parecía «absurdo» el debate que se había formado al respecto y que, desde luego, «no iba a entrar en ninguna polémica». «Si la gente se quiere escandalizar, que lo haga. Hoy es un día para celebrar que tengo muchas cosas para ser feliz. Así que nada, un besito con sabor a leche», concluía con un toque irónico.

El 14 de julio de 2023, Cristina Pedroche dio la bienvenida a Laia, su primera hija en común con Dabiz Muñoz. Dos años más tarde, la pareja amplió la familia con el nacimiento de Isai, el pequeño del clan. Desde entonces, la presentadora se ha convertido en una firme defensora de la lactancia materna y no ha dudado en compartir, habitualmente, su propia experiencia. De hecho, no es la primera vez que acapara titulares por el uso que hace de su leche materna.

Sin ir más lejos, en las Campanadas de 2024, sorprendió con un vestido confeccionado a partir de su propia leche. La espectacular pieza, elaborada mediante técnicas de alta sombrería, incorporaba croché de algodón y 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna cristalizada que Pedroche había conservado tras el nacimiento de Laia. Un diseño tan original como simbólico que la convirtió en el centro de todas las miradas.