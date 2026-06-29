Novedades COOL: un eclipse de lujo, moda de la mano de Paris Hilton y una experiencia en el cielo de Madrid

Ya es oficial: el verano ha llegado para quedarse. Aunque llevamos varias semanas encadenando olas de calor y jornadas con temperaturas sofocantes, la estación más esperada del año también invita a cambiar de ritmo y disfrutar de todo lo que ofrece la ciudad. Es tiempo de terrazas, planes al aire libre y escapadas, pero también de buscar refugio en esos espacios climatizados que permiten combatir las altas temperaturas sin renunciar al ocio. Tiendas, exposiciones, restaurantes y hoteles se convierten en los grandes aliados para quienes quieren seguir disfrutando del verano mientras escapan, aunque solo sea durante unas horas, del calor. Como cada semana, reunimos las novedades más COOL que merecen la pena descubrir durante estos últimos días de junio.

La esencia de Karl Lagerfeld, reinterpretada por Paris Hilton

El legado del Kaiser de la moda continúa más vivo que nunca a través de su firma homónima. Karl Lagerfeld presenta su colección pre-Fall 2026 inspirándose en el vestuario que el diseñador creó para el Cuarteto Brahms-Schönberg del Ballet de la Ópera de París, trasladando esa combinación de estructura y movimiento a un armario contemporáneo.

La propuesta apuesta por una elegante paleta de blancos y negros, suavizada con delicados degradados. Las líneas arquitectónicas conviven con volúmenes fluidos, mientras las chaquetas entalladas y los trajes de corte impecable se combinan con capas de tul asimétricas que aportan ligereza y sofisticación. Al frente de la campaña vuelve a situarse Paris Hilton, embajadora de la firma, quien hace apenas unos días también deslumbró en Cannes Lions 2026 con un vestido de la marca que confirma que la elegancia estival también puede ser relajada.

El eclipse más COOL

Cuando elegimos un hotel, ya no buscamos únicamente descanso, sino vivir experiencias que permanezcan en la memoria. El Four Seasons Resort Mallorca at Formentor lo ha entendido a la perfección y ha preparado una propuesta muy especial con motivo del próximo eclipse solar.

Gracias a su privilegiada ubicación, en el extremo más septentrional de Mallorca, la península de Formentor se convierte en uno de los mejores enclaves para observar este fenómeno astronómico. El complejo ha diseñado una experiencia exclusiva con espacios privados de observación, servicio personalizado y todas las comodidades para disfrutar del espectáculo frente al Mediterráneo. Una propuesta que combina naturaleza, lujo y astronomía en uno de los rincones más espectaculares de la isla.

Un fotoprotector que no puede faltar este verano

Aunque muchas personas solo recurren al protector solar durante las vacaciones, los expertos recuerdan que el SPF debería formar parte de la rutina diaria durante todo el año. Eso sí, hoy en día buscamos fórmulas que, además de proteger frente a la radiación UVA y UVB, aporten beneficios cosméticos.

Entre los lanzamientos más interesantes de la temporada destaca el Milky Sunscreen SPF 50 de Tatcha, disponible en Sephora. Inspirado en la filosofía del cuidado de la piel asiático, este protector solar hidrata, calma, ayuda a difuminar pequeñas imperfecciones y deja un acabado luminoso sin sensación grasa. Un producto pensado para quienes buscan cuidar la piel sin renunciar a un resultado natural.

El brunch que quiere conquistar los fines de semana madrileños

Ubicado en la terraza de Sép7ima, dentro del hotel Only YOU Atocha, este nuevo brunch llega con la intención de reinventar una de las citas gastronómicas más populares del fin de semana.

La propuesta se aleja de los códigos tradicionales del brunch para acercarse al espíritu del aperitivo madrileño. Producto de calidad, recetas para compartir y una marcada cultura de barra son las señas de identidad de una experiencia gastronómica que, además, se disfruta con algunas de las mejores vistas panorámicas de Madrid. Un plan perfecto para quienes buscan alargar las sobremesas estivales.

Roge, una de las aperturas gastronómicas del momento

Madrid continúa ampliando su oferta gastronómica con propuestas cada vez más personales. Una de las últimas incorporaciones es Roge, un restaurante que nace del deseo de reivindicar una cocina honesta, elaborada con técnica y mucho corazón.

Detrás de los fogones se encuentra un joven chef que combina sus raíces mexicanas con la formación clásica adquirida en Le Cordon Bleu. El resultado son platos donde tradición y sofisticación conviven en perfecto equilibrio, con recetas que evocan la cocina familiar sin renunciar a una ejecución contemporánea.

El bañador que marcará el verano

Si hay una prenda imprescindible durante estas semanas, esa es el bañador. Y entre las firmas que más están dando que hablar destaca Cantê, una marca portuguesa nacida del amor por el mar, los viajes y los días de playa de Mariana Delgado y Rita Soares.

Sus diseños, caracterizados por estampados exclusivos y una estética muy mediterránea, podrán descubrirse muy pronto en Madrid gracias a una pop up que abrirá del 2 al 16 de julio en la tienda PARIS/64, situada en la calle Claudio Coello, 14, en pleno barrio de Salamanca. Una oportunidad perfecta para renovar el armario de baño con una de las firmas más interesantes del momento.

Una experiencia en Chamberí

En pleno barrio de Almagro, Virrey ha encontrado una nueva forma de alargar la experiencia más allá de la comida o la cena. El restaurante, especializado en cocina de producto inspirada en el norte de España, ha unido fuerzas con Momus Bar para convertir la sobremesa en un plan en sí mismo. Así, tras disfrutar de pescados de lonja, mariscos o carnes seleccionadas en su elegante terraza de la calle Zurbarán, los comensales pueden continuar la tarde con una propuesta de coctelería de autor sin salir del restaurante.

La iniciativa combina la cocina de Virrey con el talento de Alberto Fernández, alma de Momus Bar y uno de los grandes referentes de la coctelería española. El resultado es una carta de cócteles concebida para acompañar el momento de la sobremesa, con elaboraciones que apuestan por el equilibrio entre técnica, creatividad y producto. Una propuesta pensada para quienes entienden que una buena comida no termina con el postre, sino que puede prolongarse durante horas en uno de los rincones más elegantes de Almagro.

Un café con el auténtico sabor de Mallorca

Mallorca continúa consolidándose como uno de los destinos favoritos del verano y, entre sus numerosas propuestas gastronómicas, destaca La Nouvelle Famille Café, ubicado en Santanyí.

Su carta está pensada para acompañar el ritmo pausado de las vacaciones, con café de especialidad, desayunos tardíos, dulces artesanales, sándwiches, ensaladas y recetas frescas ideales para combatir el calor. Una propuesta desenfadada que combina ligereza e indulgencia y que invita a disfrutar de la isla sin prisas.

Las joyas más COOL que elevarán cualquier look

En verano, los accesorios adquieren un protagonismo especial y unas buenas joyas son capaces de transformar cualquier estilismo. Thomas Sabo vuelve a demostrar por qué sigue siendo una de las firmas de referencia con diseños que combinan plata y acabados dorados para adaptarse a todos los gustos.

Sus piezas minimalistas conviven con otras mucho más llamativas, ideales para acompañar desde un caftán en la playa hasta un vestido de noche durante una cena junto al mar. El complemento perfecto para quienes buscan dar un toque de personalidad a sus looks estivales.

Un plan gastronómico para amantes del arroz

Entre las citas gastronómicas más interesantes de las próximas semanas destaca la organizada por El Rincón de Vespok, en la zona madrileña de Puerta de Hierro.

El próximo 9 de julio, a las 13:30 horas, el restaurante acogerá un showcooking muy especial protagonizado por Edu Torres, maestro arrocero de Molino Roca y cuarta generación de una familia dedicada al cultivo del arroz. Durante el encuentro compartirá técnicas, consejos y secretos para elaborar algunos de los mejores arroces, utilizando un producto que ha conquistado a cocineros de la talla de Daviz Muñoz, Martín Berasategui o José Andrés. Una cita imprescindible para quienes disfrutan de la buena cocina.

El fútbol también tiene su espacio este verano

Las Rozas Village se suma al ambiente futbolístico del verano con una pop-up muy especial de Adidas que hará las delicias tanto de los aficionados al deporte como de quienes buscan moda inspirada en el fútbol.

Los visitantes podrán descubrir las equipaciones oficiales y colecciones de algunas de las selecciones más emblemáticas del mundo, además de recorrer una exposición que reúne balones históricos de las últimas quince ediciones de la Copa Mundial de la FIFA. Un recorrido por la evolución del deporte rey que combina historia, diseño y nostalgia en una experiencia pensada para toda la familia. Porque el verano también es el momento perfecto para disfrutar del deporte desde otra perspectiva.