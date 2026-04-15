El mercado del lujo amanece con una caída de uno de sus máximos representantes. Las acciones de Hermés sufrían este miércoles un desplome récord en la Bolsa de París, donde llegaban a perder hasta el 14,2% de su valor,.

El negocio de Hermés ubicado en Oriente Próximo se ha visto significativamente afectado por los recientes acontecimientos geopolíticos en la región y los tipos de cambio.

Pero la caída significativa en bolsa se le atribuye principalmente a que la firma francesa de moda y complementos de lujo haya registrado una bajada de sus ventas en el primer trimestre de 2026.

Hasta marzo, la cifra de negocio del fabricante del bolso Birkin, alcanzó los 4.070 millones de euros, un 1,4% por debajo de los ingresos contabilizados en el mismo periodo de 2025, aunque al descontar el efecto del tipo de cambio aumentaron un 5,6% interanual.

Caída de ventas en Oriente

Atendiendo a su distribución geográfica, las ventas Hermés sumaron 885 millones de euros en Europa, un 3,2% más que un año antes, mientras que los ingresos en América alcanzaron los 739 millones, un 6,4% más.

De su lado, las ventas de la firma en Asia se situaron en 2.285 millones, un 4,5% menos, como consecuencia del efecto del tipo de cambio, mientras que los ingresos en Oriente Próximo cayeron un 13,4%, hasta 160 millones.

En este sentido, la firma gala indicó que el negocio en Oriente Próximo «se vio significativamente afectado por los recientes acontecimientos geopolíticos en la región», sobre todo Emiratos Árabes Unidos, así como en Kuwait, Catar y Baréin, mientras que sus ventas en Francia disminuyeron un 2,8% por la desaceleración del flujo turístico, vinculado a Oriente Próximo.

Declaraciónes desde la firma

«En un entorno geopolítico tenso, Hermès mantiene su rumbo, fiel a su estrategia a largo plazo.»ha comentado Axel Dumas, presidente ejecutivo de Hermès.

Que añade el respaldo de su abundante creatividad, su calidad inquebrantable y la lealtad de sus clientes, «Hermès continúa su crecimiento rentable en 2026» con confianza y convicción.

De tal modo, a medio plazo, a pesar de las incertidumbres económicas, geopolíticas y monetarias a nivel mundial, el grupo francés mantiene su objetivo de crecimiento de ingresos a tipos de cambio constante.