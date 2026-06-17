«Era como Hulk»: la irlandesa detenida en el aeropuerto de Palma iba drogada y dejó a un guardia civil con un dedo roto

La mujer irlandesa de 36 años que se ha liado a guantazos esta madrugada con cuatro guardias civiles en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma iba bajo los efectos de las drogas, concretamente cocaína, y durante la pelea ha dejado a un agente con un dedo roto.

Según ha podido saber OKBALEARES, la mujer ya empezó con un comportamiento violento dentro del avión, procedente de Edimburgo (Escocia). Nada más aterrizar, sobre las 00:00 horas de la noche, personal del aeródromo dio aviso a la Guardia Civil para que la identificaran y calmaran la situación.

Sin embargo, a la llegada de la Benemérita, la protagonista, al ver que iba a ser arrestada, no depuso su actitud y empezó a arremeter con violencia contra los agentes, fracturando la falange de uno de ellos. «Era como Hulk, nunca había visto algo así en mi vida», relata a este periódico un trabajador del aeropuerto que presenció los hechos.

La virulencia del ataque fue tal que, según el testimonio del empleado que presenció la escena, la mujer llegó a doblar la puerta del vehículo policial durante el forcejeo. De hecho, incluso con las esposas puestas, la mujer se veía dispuesta a forcejear con los agentes.

Finalmente, los guardias civiles lograron reducirla empleando la fuerza estrictamente necesaria y procedieron a su arresto formal por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad.

A pesar de haber sido controlada, el altercado no concluyó allí. Una vez introducida en el interior del coche patrulla para su traslado, la detenida continuó con su violento brote y comenzó a dar fuertes golpes desde el habitáculo, llegando a fracturar por completo la ventanilla trasera derecha y provocando graves daños materiales al vehículo oficial.

A primera hora de este miércoles, la acusada fue trasladada hasta los juzgados de Vía Alemania, donde pasó a disposición judicial.