Una irlandesa enloquecida se lía a guantazos con cuatro guardias civiles en el aeropuerto de Palma y destroza un coche patrulla

Pánico en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma. Una pasajera de un vuelo procedente de Edimburgo (Escocia) ha sembrado el terror nada más bajar de su avión. Con una actitud totalmente fuera de sí, la mujer, de origen irlandés y de 36 años, ha arremetido violentamente contra cuatro agentes de la Guardia Civil y ha dejado el coche gravemente dañado.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 00:00 horas de este miércoles 17 de junio. La viajera comenzó a mostrar un comportamiento altamente conflictivo y hostil hacia el personal del aeropuerto. Ante el incremento de la tensión y la imposibilidad de calmarla, los trabajadores dieron aviso inmediato a la Guardia Civil, que se personó rápidamente en el lugar con el objetivo de identificar a la mujer y reconducir la situación.

Sin embargo, lejos de deponer su actitud, la pasajera montó en cólera al percatarse de que los agentes del Instituto Armado pretendían detenerla. En ese instante, arremetió con extrema violencia contra los uniformados, propinándoles golpes y forcejeando salvajemente.

Como consecuencia de la agresión, dos de los agentes que intervinieron resultaron heridos. La virulencia del ataque fue tal que, según el testimonio de un trabajador del aeropuerto que presenció la escena, la mujer llegó a doblar la puerta del vehículo policial durante el forcejeo.

«Era una auténtica fiera, nunca había visto algo así en mi vida, era surrealista, una locura», asegura a OKBALEARES uno de los trabajadores del aeródromo que ha presenciado los hechos.

Finalmente, los guardias civiles lograron reducirla empleando la fuerza estrictamente necesaria y procedieron a su arresto formal por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad.

A pesar de haber sido controlada, el altercado no concluyó allí. Una vez introducida en el interior del coche patrulla para su traslado, la detenida continuó con su violento brote y comenzó a dar fuertes golpes desde el habitáculo, llegando a fracturar por completo la ventanilla trasera derecha y provocando graves daños materiales al vehículo oficial.

A primera hora de este miércoles, la acusada fue trasladada hasta los juzgados de Vía Alemania, donde pasó a disposición judicial.