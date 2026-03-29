No vas a creer lo que la policía encontró en Son Gotleu: un búnker de drogas descubierto durante un registro

La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de droga bunkerizado en el barrio palmesano de Son Gotleu y ha detenido a dos personas como presuntos vendedores de sustancias estupefacientes como cocaína, tusi, hachís y marihuana.

Los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO llevaron a cabo una profunda investigación en torno a este punto de venta muy activo. Una vez recabaron toda la información, se estableció un operativo policial sobre las 06.00 horas de la mañana.

Los agentes irrumpieron y en su interior se encontraron drogas y a dos personas de origen español como presuntas responsables del punto de venta, y que finalmente fueron detenidas. Los policías tuvieron que desarmar dos puertas blindadas que dificultaban el acceso al lugar. El búnker también estaba dotado de varias cámaras de vigilancia en su interior.

Los arrestados, nada más percatarse de la llegada de los agentes, empezaron a quemar billetes y sustancias estupefacientes. Además, trataron de tirar por un agujero varias evidencias.

Como resultado de la operación policial se han incautado unos 300 gramos de hachís, cerca de 500 gramos de marihuana, diversas cantidades de tusi y cocaína, así como dinero y útiles necesarios para la venta de droga. De la misma manera, se requisaron un bate de béisbol, diversos cuchillos, un soplete y un chaleco de un vigilante de seguridad que había sido sustraído días anteriores.

Tras pasar los detenidos a disposición, la autoridad judicial decretó el precinto del punto de venta, dejando totalmente inactivo, y se estableció una orden de alejamiento de los dos hombres sobre el domicilio.

Cabe mencionar que en el dispositivo policial intervinieron agentes de la UDYCO apoyados por policías de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Este tipo de actuaciones que lleva a cabo la UDYCO de la Policía Nacional se vienen desarrollando en los diferentes barrios de Palma, ya sea a través de informaciones propias, anónimas o quejas vecinales y tratan de dar respuesta a la demandas ciudadanas.

Estos dispositivos se refuerzan con actuaciones de las unidades de seguridad ciudadana de la Policía Nacional en diferentes barrios y zonas de ocio en un esfuerzo para luchar contra el tráfico de drogas.