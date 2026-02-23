Espinacas a la crema en Thermomix: receta suave, casera y muy fácil

Las espinacas a la crema son de esos platos que muchos recuerdan de casa, de cuando alguien las preparaba sin prisa y la cocina olía a comida reconfortante. Puede que de pequeño no fueran tu verdura favorita, pero bien hechas cambian totalmente la historia. Y si las preparas en Thermomix, todo resulta mucho más sencillo y limpio.

Aquí no hay que estar removiendo eternamente ni vigilando que la salsa se pegue. La máquina hace el trabajo pesado y tú solo te encargas de ajustar el punto final. El resultado: unas espinacas cremosas, suaves y con esa textura que invita a repetir.

Lo básico para que salgan perfectas

No necesitas nada complicado. Espinacas frescas o congeladas, un poco de mantequilla o aceite de oliva, harina, leche, sal, pimienta y un toque de nuez moscada. Con eso ya tienes la base. A partir de ahí puedes jugar.

Si te gustan los platos de cuchara con textura suave, seguro que también te encajan propuestas como la Crema de gambas casera, perfecta para cuando quieres algo más especial, o la Crema de apio ligera, ideal si buscas algo más suave y equilibrado.

Cómo prepararlas sin complicarte la vida

Si usas espinacas frescas, dales un hervor rápido antes. Si son congeladas, simplemente escúrrelas muy bien. Este paso parece pequeño, pero marca la diferencia para que no queden aguadas. En el vaso de la Thermomix añade la mantequilla o el aceite con la harina y cocina unos minutos. Es la base cremosa que sustituye a la bechamel tradicional, pero sin el estrés de estar removiendo a mano. Después incorpora la leche poco a poco. En el momento en que veas la textura que quieres, añade las espinacas, la sal, la pimienta y una pizca de nuez moscada. Cocina unos minutos más para que todo se integre. Si te gustan más trituradas, puedes darle un toque extra de mezcla. Si prefieres encontrar trocitos, déjalas tal cual.

El toque que marca la diferencia

Puedes añadir queso rallado al final y gratinar unos minutos en el horno. Ese punto dorado por encima cambia completamente el plato. Si te apetece experimentar con queso, echa un vistazo a estas 5 recetas con queso crema, porque da muchísimo juego tanto en platos salados como dulces.

¿Quieres algo más contundente? Añade taquitos de jamón, un poco de bacon crujiente o incluso corona el plato con un huevo a la plancha. Las espinacas pasan de ser una simple guarnición a convertirse en el plato principal sin problema.

Consejos que realmente ayudan

No te pases con la leche al principio. Siempre puedes añadir un poco más si ves la crema demasiado espesa, pero quitar líquido es más complicado. Y si las espinacas sueltan agua, escúrrelas otra vez antes de mezclarlas. Si te gusta el sabor del ajo, sofríe ligeramente uno antes de añadir la harina. Es un detalle pequeño, pero se nota muchísimo en el resultado final. Lo mejor de esta receta es que se adapta a todo. Sirve como acompañamiento de carne o pescado, como relleno para lasañas o incluso como base para unas tostadas calientes. Además, se puede preparar con antelación y recalentar sin perder esa textura cremosa que la hace especial.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 4 raciones

Información nutricional: Aproximadamente 220-260 calorías por ración, dependiendo de si añades queso o mantequilla

Tipo de cocina: Casera

Tipo de comida: Primer plato o guarnición

Un plato sencillo, sin artificios, que demuestra que las verduras pueden ser reconfortantes y deliciosas cuando se preparan con cariño… y con un pequeño empujón de la Thermomix.