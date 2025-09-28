El enigmático mensaje de Ana Soria que dice mucho de su relación con Enrique Ponce: «Septiembre…»

Ana Soria ha enviado un mensaje que muestra claramente en qué punto se encuentra su relación con Enrique Ponce. Tal y como hemos contado en OKDIARIO, el primer acercamiento entre ambos se produjo en 2018, cuando decidieron interactuar a través de las redes sociales. Sin embargo, no fue hasta dos años después cuando comenzaron a salir. En aquel momento, el torero acababa de separarse de Paloma Cuevas y hubo muchos rumores al respecto. No obstante, tanto Enrique como Ana han guardado silencio y han pensado que lo mejor para ellos era mantener una actitud prudente. Hace un tiempo dieron una entrevista en el plató de El Hormiguero, pero más allá de eso se han mantenido lejos de los focos y no han dado explicaciones sobre su noviazgo.

El hermetismo que persigue a Enrique Ponce ha hecho que mucha gente ponga en duda sus sentimientos hacia Ana Soria. Algunos han llegado a afirmar que ya no seguían juntos y otros han asegurado que habían pasado por el altar en secreto, pero el paso del tiempo ha demostrado que nada de esto se corresponde con la realidad. De hecho, la joven acaba de publicar un mensaje en su cuenta de Instagram que dice: «Septiembre quedará en nuestro corazón». Con estas palabras, Soria ha confirmado que ha vivido un verano estupendo junto a su novio y sus 128.000 seguidores de Instagram le han dado la enhorabuena por mantener una actitud tan optimista.

Debemos tener en cuenta un aspecto fundamental: Ana Soria era una persona anónima antes de conocer a Enrique Ponce. A esto hay que añadirle que su familia sí era conocida en Almería, su tierra natal, así que lo pasó muy mal cuando su nombre empezó a estar vinculado a ciertas noticias. No obstante, su estrategia fue clara y no dudó en ningún momento. Decidió seguir adelante con sus estudios de Derecho y no entró a confirmar ni a desmentir nada, únicamente rompió su silencio cuando un colaborador de Telecinco aseguró que estaba embarazada.

Ana rompió con su regla de oro y dio un paso adelante para asegurar que no estaba esperando un hijo de Enrique. Recordemos que en aquella etapa Ponce se había retirado de los ruedos temporalmente, de ahí que muchos pensasen que esta decisión estaba motivada por un futuro bebé. Una vez más, Soria estaba diciendo la verdad cunado negó las informaciones difundidas en Sálvame.

Una vida tranquila y sin ruido

La vida de Enrique Ponce y Ana Soria en Almería se desarrolla con la discreción que ambos han buscado desde el inicio de su relación. La pareja ha elegido una de las zonas más exclusivas y de mayor poder adquisitivo de la provincia, próxima al Cabo de Gata, para construir allí su futuro en común. Según adelantó Vanitatis a finales de 2024, adquirieron una finca de 800 metros cuadrados mediante una sociedad limitada en la que figuran como administradores solidarios al 50%. Este gesto refleja la solidez de su vínculo y desmiente los rumores de crisis que han circulado por los medios de vez en cuando.

Ponce y Soria se muestran plenamente volcados e ilusionados con su futuro. De momento no tienen niños en común, pero han apostado fuerte por el noviazgo y no habría que descartar nada. De momento, personas cercanas a su entorno aseguran que cada detalle del chalet de lujo ha sido cuidadosamente pensado por ambos para que cumpla con lo que consideran indispensable en su día a día. Aunque mantienen un férreo hermetismo sobre su intimidad, se ha podido saber que entre sus prioridades se encuentra reservar una habitación para un futuro bebé, dado que Ana es una mujer de valores tradicionales que sueña con casarse y formar una familia.

La casa de Enrique Ponce y Ana Soria

El terreno de la finca es otro de los grandes atractivos de este nuevo hogar. La pareja ha proyectado un espacio exterior con jardín y piscina, que les permitirá aprovechar el clima privilegiado de Almería y disfrutar de largas jornadas al sol. La parcela, ubicada en las afueras de la ciudad, ha sido concebida para ofrecer tanto lujo como tranquilidad, en una combinación perfecta que responde al estilo de vida que Ponce y Soria desean mantener. La amplitud del espacio les permitirá compartir momentos de intimidad, pero también acoger a familiares y amigos, siempre en un entorno diseñado para el disfrute y el descanso.

Con esta apuesta vital, Enrique Ponce y Ana Soria consolidan su relación y demuestran que su historia de amor sigue firme y con proyectos a largo plazo. Aunque el torero mantiene una trayectoria pública y Ana se ha visto obligada a convivir con la atención mediática desde que iniciaron su noviazgo, ambos han conseguido preservar un espacio privado que les pertenece exclusivamente. Para terminar, podemos señalar que el mensaje que ha mandado Soria desde su Instagram viene a confirmar que su apuesta ha salido bien: en su momento escuchó a su corazón y hoy en día puede presumir de tener una relación estable con el famoso torero.