La vida de lujo de Enrique Ponce y Ana Soria entre Jaén y Almería

Enrique Ponce, uno de los toreros más renombrados de nuestro país, y Ana Soria, han sido objeto de atención mediática desde que su relación se hizo pública en 2020. Aunque al principio su romance estuvo marcado por la controversia debido a la diferencia de edad -Enrique, con 56 años en ese momento, y Ana, con 26-, lo cierto es que la pareja ha logrado superar las críticas y consolidarse como una de las más sólidas del panorama social español, centrada en la vida tranquila que han logrado construir juntos en distintos escenarios. Ana Soria, que se formó como abogada y que siempre ha estado ligada a su tierra natal, Almería, ha encontrado en Enrique Ponce no sólo una figura pública del mundo del toreo, sino un compañero con quien compartir su vida en la calma que ofrecen los entornos rurales.

Uno de los principales lugares que la pareja ha adoptado como residencia es Almería, donde tienen una impresionante casa en una exclusiva urbanización de la ciudad. Fue a finales de 2024, cabe recordar, cuando trascendió que la pareja había adquirido una finca de 800 metros cuadrados y 233 edificables para fundar ahí su nidito de amor. Lo hicieron a través de una sociedad limitada en la que ambos figuran como administradores solidarios al 50%. Según trascendió, Enrique Ponce y Ana Soria habrían pagado al contado 260 mil euros para hacerse con el lugar.

Ana Soria montando a caballo. (Foto: RRSS)

No obstante, la pareja también comparte tiempo en la finca de Enrique Ponce en Jaén, La Cetrina, un lugar donde él ha vivido y trabajado durante muchos años, y que sigue siendo uno de sus principales santuarios. Este espacio, también vinculado al mundo del toreo, es fundamental para Ponce, quien dedica gran parte de su tiempo a entrenar y cuidar de los caballos de su ganadería. Es aquí, precisamente, donde Ana ha mostrado su amor por el campo y su destreza montando a caballo, una actividad que le permite desconectar del bullicio de las ciudades y disfrutar de su relación en un entorno más privado. La finca, ubicada en el corazón de Jaén, se ha convertido en un refugio perfecto para ambos, permitiéndoles llevar una vida alejada de las presiones mediáticas y centrada en su bienestar y su relación.

Enrique Ponce y Ana Soria ¿Boda a la vista?

En cuanto a los rumores sobre su matrimonio, todo parece indicar que ambos están avanzando hacia una boda, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente una fecha. Diversas fuentes cercanas a la pareja han sugerido que el enlace podría celebrarse en Almería, en una ceremonia civil -debido a que el ex torero no ha pedido la nulidad de su matrimonio eclesiástico junto a Paloma Cuevas-, y que la boda será un evento íntimo, alejado de las grandes celebraciones que suelen caracterizar a otros matrimonios de figuras públicas. En algunos medios se especula que el enlace podría tener lugar entre los meses de mayo y junio de 2025, aunque hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto. «Ya han comenzado a moverse cosas en lo que respecta a ese enlace», señalan.