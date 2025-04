La historia de amor entre Luis Miguel y Paloma Cuevas comenzó hace casi veinte años, aunque no fue hasta la separación de la diseñadora de moda cuando se atrevieron a dar un paso más en su amistad y empezar una relación sentimental. Lo que se ha dicho hasta la fecha es que el cantante y la hija de Victoriano Valencia se conocieron cuando solo eran unos niños y que mantuvieron el contacto a lo largo de los años. Ahora, el compositor Manuel Alejandro -que ha trabajado con El Sol de México o Rocío Jurado-, ha desvelado en sus memorias que la chispa entre el intérprete de La Incondicional y su actual pareja surgió mucho tiempo antes.

La canción de Luis Miguel dedicada a Paloma Cuevas

Cuando comenzaron los primeros rumores de relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, muchas fans del artista comentaron que el cantante siempre había estado enamorado de la diseñadora, aunque hubiera tenido otras parejas, como Aracely Arámbula, la madre de dos de sus hijos. Además, la hija de Victoriano estaba casada con el torero Enrique Ponce, ambos amigos de Luis Miguel, hasta 2020. Sin embargo, tal y como ha destapado Manuel Alejandro, aunque Paloma y Luis Miguel tuvieran relaciones sentimentales con otras personas en su etapa como amigos, el compositor ahora ha destapado el momento exacto en el que se percató que entre la socialité y el artista existía algo más que una amistad.

Luis Miguel y Genoveva Casanova en una comida con Enrique Ponce y Paloma Cuevas. (FOTO: GTRES)

«Estuve en casa de Luis Miguel cuando él vivía en Acapulco. Y llegaba una señora (Paloma Cuevas) por allí con su marido (Enrique Ponce), que es la mujer que tiene hoy y esa canción, conociendo a Luis Miguel, veía que podía terminar por ahí como termina. Se llama Si tú te atreves», ha comenzado diciendo Manuel Alejandro en una entrevista con la psicóloga Silvia Olmedo.

Según ha contado el compositor, la letra de Si tú te atreves, que ha explicado posteriormente, habla sobre la historia de amor entre Luis Miguel y Paloma Cuevas: «Era una cosa muy especial desde dos amigos. Amigos eran ellos (refiriéndose a Ponce y a Luis Miguel), no era ella, porque a mí me constaba, porque yo conocía a los dos y yo decía, «esto no puede ser, pero es que va a ser» y, entonces, escribí Si tú te atreves. Como no querían hacer daño a esa tercera persona, lo que se dicen es, si tú te atreves, terminamos. Es lo que dice, al final no se atrevieron y a los años se supo cómo iba la cosa. Quién me lo iba a decir a mí aquella época. El amor, cuando te llama, te llama. Había un ambiente… Se notaba. Que me perdonen».

Montaje de Paloma Cuevas y Luis Miguel. (Foto: Gtres)

Por su parte, la periodista Beatriz Cortázar, que en varias ocasiones se ha pronunciado sobre la relación entre la diseñadora y el artista, ha querido puntualizar que Luis Miguel y Paloma siempre respetaron a sus respectivas parejas y que su noviazgo empezó cuando la hija de Victoriano Valencia se separó del padre de sus hijas. «A mí las fans de Luis Miguel siempre me han dicho que era una canción escrita por Paloma Cuevas, pero no estaba esa confirmación. El matrimonio entre Paloma y Enrique era perfecto, pero hay miradas. Piensan que son amores imposibles y esto es como Vargas Llosa e Isabel Preysler cuando se quedó viuda. Entonces yo creo que Luis Miguel debió decir: «Es el momento de conseguirla». Al principio fue una relación telefónica».