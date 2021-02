Borrón y cuenta nueva, eso ha hecho Paloma Cuevas desde que se conoció su separación de Enrique Ponce el pasado verano. Fue una ruptura cordial en la que los dos han tenido siempre presente el bienestar de las dos hijas que tienen en común y el inmenso cariño que se han tenido durante más de veinte años. Mientras que el torero valenciano se ha dedicado a compartir en sus redes sociales cómo es su nueva vida junto a Ana Soria, Paloma suele echar la vista atrás con frecuencia y rememorar algunos de los momentos más especiales que ha vivido junto a los suyos. Y eso incluye a sus padres, Victoriano Valencia y Paloma Díaz.

Vive por y para ellos, y son muchas las publicaciones de la empresaria en las que son los protagonistas, normalmente para mostrarles su cariño y agradecerles su apoyo incondicional. En esta ocasión Paloma publicaba un post con una imagen en blanco y negro de su madre el día de su boda: «Mi madre…la mujer más divina y la novia más bella que he visto en mi vida». Una fotografía que le ha hecho recordar el día de su enlace con Enrique Ponce en el que lució un vestido con algunas de las partes del que llevó su madre, y que le ha hecho publicar, en sus stories, una foto a modo de comparativa con la de su progenitora, donde se observan los detalles de ambos trajes y el inmenso parecido entre las dos.

Eso sí, ni rastro del diestro de Chiva en una instantánea en la que aparece Paloma Cuevas en el altar junto al que ha sido su marido durante más de dos décadas. Su boda, celebrada en la catedral de la capital del Turia el 25 de octubre de 1996, fue una de las más multitudinarias del mundo del toro, con una lista de más de mil invitados. Paloma llegó con 20 minutos de retraso del brazo de su padre y fue, en ese momento, cuando se desveló el secreto mejor guardado de toda novia: su vestido nupcial. Y el de la hija del apoderado Victoriano Valencia tenía solera.

Una pieza única de línea romántica firmado por Chus Baldasúa, confeccionado en tafetán de seda natural para cuya creación Paloma recuperó el de su madre. Del original utilizó el polisón y las mangas y además lució el adorno de hojas de nácar que también llevó su madre el día de su boda. La cola, de cuatro metros, era de gazar y llevaba ribeteado un volante de organza bordada. Como joyas, escogió unos pendientes de brillantes y perlas de su abuela.

Eliminando a Ponce

Tras anunciar su ruptura matrimonial, las redes sociales de Enrique y Paloma dieron un giro de 180 grados. Mientras que el torero borró casi la totalidad de las imágenes de su vida junto a Paloma Cuevas. Su exmujer prefirió estar apartada de las redes durante un tiempo, hasta que ha ido, poco a poco, volviendo a compartir imágenes y, sobre todo, recuerdos. Y aunque llama especialmente la atención que haya quitado a Ponce de la foto del día de su boda, no es la primera vez que la empresaria lo hace.

Hace unas semanas compartió una imagen de una fiesta en la que también estuvieron otras celebs como Paula Echevarría y su pareja, Miguel Torres. Allí también estaba el torero, pero su ex recortó la instantánea y le dejó fuera. Ponce está feliz junto a Ana Soria y no sigue ya a su ex en redes sociales. Él continúa volcado en su relación con su pareja y hace solo unos días volvieron a estar en el ojo del huracán, por los rumores de embarazo surgidos precisamente, tras la publicación de una fotografía en la que la almeriense parece acariciar su tripa.