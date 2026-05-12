El BOE hace oficial el palo a los ciclistas y ya está en vigor: adiós a circular por los arcenes

Los ciclistas tendrán que dejar de circular por los arcenes, el BOE lo hace oficial y da este palo a los que buscan hacer ejercicio de esta manera. Todo ciclista conoce las dificultades y riesgos que conllevan circular por determinadas carreteras que pueden acabar siendo las que nos hagan replantearnos algunos elementos de nuestro día a día. Algo tan sencillo y saludable como ir en bicicleta puede complicarse por momentos si desaparecen los arcenes de las carreteras.

Cada vez resulta más complicado saber el lugar que vamos a ocupar en unos puntos en los que la circulación va cambiando por momentos y nos va dando algunos detalles que debemos tener en cuenta.

Este tipo de elementos que nos aportan seguridad y que permiten delimitar un recorrido, pueden tener los días contados, si nos fijamos en lo que nos dicen los expertos que saben muy bien qué es lo que nos estará esperando. Es hora de tener en consideración lo que realmente puede pasar cuando empezamos a circular por los arcenes o dejamos de hacerlo, en especial, si somos una de las piezas más vulnerables de esta circulación, el BOE hace oficial este importante cambio.

Despídete de circular por los arcenes

Será mejor que te despidas de circular por los arcenes. Estamos viviendo unos días en los que tocará empezar a tener en consideración algunos puntos. Cada vez hay más vehículos que hace unos años no existían. Los patinetes o las bicicletas eléctricas ocupan un vacio que hasta ahora nadie había ocupado, son elementos con motor que pueden circular por un espacio en concreto.

La ambigüedad de una bicicleta que puede pasar de eléctrica a volver a pedalear, ese detalle que modifica su velocidad, pero que no necesariamente cambia la manera de moverse. Son muchos los elementos que llegan y que pueden acabar siendo los que nos harán descubrir las nuevas normas.

El BOE es un elemento que puede acabar siendo el que nos aportará un plus de buenas sensaciones y que se convertirá en la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo el que nos hará circular por un lugar que no imaginaríamos. En especial, si nos fijamos en esas bicicletas de toda la vida que quizás tengan que adaptarse a estos tiempos modernos.

Este es el palo a los ciclistas que hace oficial el BOE

El BOE ha hecho oficial este palo de los ciclistas que nadie hubiera imaginado hasta la fecha y que puede acabar por esa circulación por el arcen que hasta ahora ha sido una realidad y que puede tener los días contados. Estamos viviendo unas jornadas en las que cada novedad se nota.

La estrategia que se aplica es despedirse del arcén para circular por un carril bici que se irá implementando para hacer ganar seguridad a éstos. Una forma de circular en bicicleta de forma mucho más segura que se une a otras normas que la DGT explica.

Tal y como explica la DGT hay unas normas básicas que todo ciclista debe conocer y es importante que tengamos en cuenta antes de subirnos a una bicicleta:

Los ciclistas tienen permitido circular en filas de dos en carretera, orillándose todo lo posible a la derecha de la vía. En cambio, en tramos sin visibilidad (como curvas) y cuando formen aglomeraciones no podrán circular en paralelo y deberán colocarse en hilera. En carretera, los ciclistas deben utilizar el arcén de su derecha, si existe, para circular. Solo podrán abandonarlo en descensos prolongados en condiciones seguras.

Las bicicletas deben circular lo más próximo a la derecha de la vía, dejando una separación de seguridad con el bordillo o con los vehículos estacionados. Y si van en grupo, podrán circular en columna de a dos como máximo. Está prohibido circular en bici por aceras y zonas peatonales, a no ser que esté señalizado como carril-bici de uso compartido con peatones. En contra de lo que muchos ciclistas piensan, las bicis no tienen prioridad en los pasos de peatones (no confundirlos con los pasos para ciclistas). Para cruzar por un paso de peatones, es obligatorio bajarse de la bici y cruzarlo andando.

Siempre a punto. Revise presión de los neumáticos; que las ruedas estén bien centradas; la cadena engrasada y los frenos que funcionen correctamente. Un truco interesante es agitar la bicicleta en busca de ruidos que delaten piezas sueltas o poco apretadas. Y también hay que asegurarse de que la bomba y el kit de reparación estén firmemente sujetos a la bici. En una bicicleta es muy importante ver, pero sobre todo ser vistos ya que la velocidad a la que circulamos es muy inferior a la del resto de los vehículos que circulan por la vía. Por eso es obligatorio llevar una luz blanca delantera y una luz roja trasera si se circula de noche o en condiciones de baja visibilidad (además de un catadióptrico rojo detrás). También llevar un timbre, tanto en carretera como en ciudad.