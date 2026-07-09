Biólogos valencianos crean ‘plantas centinela’ que se iluminan de color verde al detectar virus y así pueden anticipar plagas

Un equipo de biólogos valencianos ha creado plantas centinela que se iluminan y cambian a color verde cuando un virus las infecta. El sistema permite anticipar plagas agrícolas antes de que aparezcan los primeros síntomas visibles en el cultivo.

El desarrollo corre a cargo del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), un centro mixto del CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia. Los resultados se publicaron en la revista científica Nature Communications en mayo de 2026.

La propuesta parte de la idea de que, en lugar de revisar los cultivos en busca de manchas o deformaciones, la propia planta avise con un cambio de color que capta una cámara convencional.

¿Cómo funcionan las plantas centinela creadas en Valencia?

Las plantas centinela son ejemplares modificados para que emitan luz de forma continua. En condiciones normales brillan con un tono amarillo estable. Cuando un virus entra en sus tejidos, ese brillo vira hacia el verde, una señal que delata la infección antes de cualquier síntoma.

El equipo trabajó con Nicotiana benthamiana, una pariente del tabaco que se usa como modelo de laboratorio. Sobre ella incorporó un sistema de bioluminiscencia tomado de los hongos, capaz de producir luz sin necesidad de reactivos externos ni de tomar muestras.

Un cambio de color específico cuando entra en contacto con el virus

El sistema se apoya en cuatro enzimas que transforman el ácido cafeico, una sustancia presente de forma natural en las plantas, en una molécula que emite luz al oxidarse. Ese es el origen del brillo amarillo de fondo que muestra la planta sana.

El giro hacia el verde llega cuando actúa el patógeno de una plaga agrícola. Los potyvirus producen una proteasa que corta una proteína del circuito diseñada para responder a ese ataque. Al romperse esa pieza, la emisión de luz cambia de tono y el ejemplar pasa a brillar en verde.

«El cambio de color es específico del virus y detectable con una cámara fotográfica convencional», resumen los responsables del proyecto. Esa lectura directa evita el equipo de laboratorio y los análisis que hoy exige confirmar una infección.

Detección temprana de plagas en cultivos como el tomate

La utilidad principal está en el campo. En una prueba con plantas de tomate cultivadas junto a las centinela, el sistema detectó la infección por potyvirus antes de que los daños fueran visibles a simple vista, lo que da margen para actuar sobre la parcela.

Las centinelas quedan intercaladas entre las plantas de interés y funcionan como sensores vivos que vigilan la zona de forma continua, sin más equipo que una cámara.

El diseño combina dos señales, la amarilla de base y la verde de alerta, para reducir los falsos negativos. Si el brillo se apaga por completo, también se interpreta como un aviso de que algo no funciona en la planta.

Un biosensor vivo desarrollado por el CSIC y varios centros europeos

En el trabajo participaron el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC, la Universidad de Valencia y el Laboratorio de Ciencias Médicas del MRC de Londres. La financiación llegó del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Generalitat Valenciana y los fondos europeos FEDER.

Diego Orzáez, investigador del CSIC en el IBMCP, y Marta Vázquez-Vilar figuran entre los autores que firman el estudio. El circuito es modular, de modo que la misma estrategia serviría para detectar otros patógenos y, más adelante, para identificar cuál afecta a la planta con una sola lectura de color.