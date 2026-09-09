Lluvia de estrellas Oriónidas 2026: cuándo alcanza su máximo y cómo verla desde España

El otoño avanza despacio y trae consigo esas noches largas en las que apetece mirar hacia arriba, sobre todo cuando el aire empieza a afilarse y la atmósfera de la meseta se vuelve transparente, libre ya de las calimas y el calor pesado del verano. Si alguna vez has pasado una madrugada de octubre abrigado con un buen polar en mitad del campo, esperando en silencio a que el cielo te devuelva un destello, sabes perfectamente de qué hablo. Hay una especie de liturgia en esa quietud nocturna. Entre los espectáculos astronómicos que nos regala el calendario antes de que llegue el frío intenso, la lluvia de estrellas de las Oriónidas ocupa un sitio muy particular, no solo por la velocidad brutal con la que surcan la bóveda celeste, sino por el viejo conocido que está detrás de todo el asunto.

Qué son las Oriónidas

Para dar con el origen de estas trazas luminosas hay que viajar mentalmente hasta el cometa 1P/Halley. Cada vez que este icónico visitante cruza las cercanías del sol, deja tras de sí una estela descomunal de polvo, rocas microscópicas y fragmentos helados que se quedan flotando en el espacio a lo largo de su órbita. La Tierra, en su viaje perpetuo alrededor del sol, cruza ese río de escombros cada otoño.

Las partículas entran en nuestra atmósfera a velocidades que asustan, rozando los sesenta y seis kilómetros por segundo. La fricción con el aire a gran altura es tan violenta que ioniza las moléculas y provoca ese fogonazo fugaz que percibimos desde el suelo. Piénsalo un segundo. La luz que atraviesa la constelación de Orión durante apenas unas décimas de segundo procede en realidad de los restos que el Halley fue soltando hace siglos. Es un vínculo físico directo entre nuestra pequeña rutina terrenal y los rincones más remotos del vecindario cósmico.

Cuándo alcanzarán su máximo las Oriónidas 2026

El calendario astronómico sitúa la actividad de este enjambre entre los primeros días de octubre y los primeros compases de noviembre, aunque el pico de máxima intensidad se espera para la madrugada del veintiuno al veintidós de octubre. A diferencia de las famosas Perseidas de agosto, donde el campo se llena de curiosos y el cielo regala decenas de trazas por hora, las Oriónidas son más discretas. La tasa suele rondar los veinte meteoros por hora en condiciones óptimas.

Aun así, tienen otro nivel. Su moderada frecuencia se compensa con creces gracias a la intensidad y la velocidad de sus trayectorias. Muchos de estos meteoros dejan estelas persistentes, pequeñas líneas de gas ionizado que tardan un segundo o dos en disolverse en la negrura de la noche. Ese detalle sutil es el que atrapa la mirada de los observadores pacientes y convierte una fría madrugada en un momento memorable.

Cómo ver la lluvia de estrellas desde España

Disfrutar del espectáculo desde la península no requiere de instrumental sofisticado ni de cartas celestes imposibles de descifrar, pero sí exige cierta cintura y ganas de complicarse un poco la vida. Lo primero es salir de la ciudad. La contaminación lumínica de los núcleos urbanos, las autovías o los polígonos industriales arruina por completo el contraste del cielo nocturno.

Conviene buscar un rincón oscuro, una carretera secundaria en una zona alta o un camino rural despejado. Y hay que abrigarse. Incluso si el día ha sido amable, la combinación de la quietud nocturna y la bajada de temperaturas típica del otoño ibérico pasa factura enseguida. Una esterilla en el suelo o una silla de camping reclinable marcan la diferencia entre disfrutar de la noche o acabar con un dolor de cuello insoportable por mirar hacia arriba de pie.

Cuál es el mejor momento para observarlas

Lo importante es el periodo nocturno cuando los meteoros son activos después de la medianoche, entre las dos o las tres de la madrugada o las primeras horas de la mañana y justo antes del amanecer cuando el cielo empieza a aclararse.Durante esos periodos la constelación de Orión,la radiante desde la cual parecen venir los meteoros está bien posicionada al este y al sur,lo que nos permite ver a través de una gran cantidad de aire limpio.

Lo más inteligente es orientar la mirada hacia las zonas más oscuras del firmamento, ya que las estrellas fugaces cruzan el cielo en cualquier dirección y suelen mostrar estelas más largas cuanto más lejos del radiante aparezcan.

Relación entre las Oriónidas y el cometa Halley

A diferencia de los enjambres veraniegos, que invitan a tumbarse al fresco con una camiseta de manga corta, las Oriónidas exigen un compromiso real por parte del aficionado. Las noches de octubre en la meseta central, en los valles del norte o en cualquier puerto de montaña ya muestran un carácter severo y frío. Esa pequeña barrera climática actúa como un filtro natural que ahuyenta a las masas y deja los miradores vacíos.

El premio a esa pequeña incomodidad es una experiencia profundamente íntima y silenciosa. Contemplar cómo un minúsculo grano de polvo desprendido por el cometa Halley se desintegra en destello puro sobre nuestras cabezas es uno de esos recordatorios de la inmensidad del universo que merece la pena buscar con calma.