Lluvia de estrellas Delta Acuáridas en 2026: cuándo verlas, mejor momento y consejos para disfrutar el espectáculo

Las Delta Acuáridas del Sur, también conocidas como δ-Acuáridas, son una de las lluvias de estrellas más importante del año. Aunque su pico de actividad no suele ser demasiado intenso, mantienen una actividad regular durante varias semanas, desde mediados de julio hasta finales de agosto. En 2026, serán especialmente interesantes porque su máximo coincidirá con el de las Alfa Capricórnidas, ofreciendo una excelente oportunidad para observar más estrellas fugaces en una noche.

En 2026, esta lluvia de meteoros estará activa del 12 de julio al 23 de agosto y alcanzará su pico de actividad durante las noches del 30 al 31 de julio, con una tasa de hasta 25 meteoros por hora. La observación se verá condicionada por una Luna iluminada en torno al 98%, apenas uno o dos días después de la Luna llena. Su radiante se encuentra en la constelación de Acuario y se cree que su cuerpo progenitor es el cometa 96P/Machholz. Las mejores condiciones para disfrutar de este fenómeno se darán en el hemisferio sur y en las latitudes bajas del hemisferio norte.

Delta Acuáridas en 2026

«La lluvia de meteoros de las delta acuáridas nos visita todos los años entre el 12 de julio y el 23 de agosto, alcanzando su máximo en torno al 30 de julio. Los meteoros de las delta acuáridas se observan mejor en el hemisferio sur porque su radiante está más alto en el cielo, pero también son visibles en el hemisferio norte con una tasa de actividad algo más baja. Para observadores a nuestras latitudes, 40º norte, el radiante de las delta acuáridas se sitúa por encima del horizonte a partir de la medianoche hasta el amanecer», explica el Instituto Geográfico Nacional.

Aunque las Delta Acuáridas se podrán observar desde la medianoche, las mejores condiciones se darán entre las 2:00 y las 5:00 horas; durante ese periodo, la constelación de Acuario, el punto del cielo del que parecen surgir los meteoros, alcanzará su mayor altura sobre el horizonte sur, aumentando las posibilidades de observación.

Este año, sin embargo, habrá un gran inconveniente: a finales de julio de 2026, la Luna estará iluminada en torno al 98 %, apenas uno o dos días después de la Luna llena, por lo que su intenso brillo dificultará la observación de los meteoros más débiles. Por ello, encontrar un lugar con un cielo lo más oscuro posible será fundamental para disfrutar de la lluvia de estrellas. Y no hacen falta telescopios ni prismáticos: basta con alejarse de la contaminación lumínica y dirigir la mirada al firmamento.

Estrellas fugaces

A pesar de su nombre, las estrellas fugaces no son estrellas. En realidad, son pequeñas partículas de polvo y roca, muchas de ellas del tamaño de un grano de arroz o de una lenteja, que fueron liberadas por los cometas durante sus recorridos alrededor del Sol.

Cada año, la Tierra atraviesa estas corrientes de restos cometarios. Al entrar en la atmósfera a velocidades de varias decenas de kilómetros por segundo, las partículas se calientan por el rozamiento con el aire hasta desintegrarse, generando el breve destello luminoso que observamos durante unos pocos segundos. Las lluvias de estrellas se producen de forma periódica porque la Tierra pasa por las mismas regiones de su órbita en las mismas épocas del año. Gracias a ello, es posible prever cuándo se darán las mejores condiciones para observar cada una de ellas.

Perseidas

Tras la lluvia de estrellas Delta Acuáridas, en torno al 10 de agosto se producirá el máximo de actividad de las Perseidas, conocidas popularmente como las lágrimas de San Lorenzo. Se pueden observar desde todo el hemisferio norte y destacan por su elevada actividad, con meteoros que pueden superar los 50 kilómetros por segundo y alcanzar tasas de hasta 200 meteoros por hora.

En 2026, las Perseidas estarán activas del 17 de julio al 24 de agosto y alcanzarán su máximo durante la noche del 12 al 13 de agosto, especialmente entre las 4:00 y las 6:00 horas. La actividad también será muy intensa desde las 23:00 horas del día 12 hasta las 11:00 horas del día 13. Además, la Luna nueva del 12 de agosto dejará un cielo completamente oscuro, ofreciendo unas condiciones excepcionales para su observación.

¿Por qué se producen?

A medida que los cometas recorren sus órbitas alrededor del Sol, van liberando gases, polvo y pequeños fragmentos rocosos que permanecen en una trayectoria muy parecida a la del cometa del que proceden. Con el paso del tiempo, estos materiales forman un anillo compuesto por numerosos restos cometarios. Cuando la Tierra atraviesa uno de esos anillos durante su recorrido alrededor del Sol, algunos fragmentos, llamados meteoroides, son atraídos por la gravedad terrestre y entran en la atmósfera a gran velocidad, formando una lluvia de meteoros. Cada año, a principios de agosto, nuestro planeta cruza la órbita del cometa 109P/Swift-Tuttle. Las pequeñas partículas que este dejó en sus anteriores pasos se calientan por el rozamiento con el aire al entrar en la atmósfera y se vaporizan, produciendo el fenómeno conocido como lluvia de las Perseidas.