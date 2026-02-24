Ni móviles ni pantallas: hay algo más que está dañando tu vista y aumentado tu miopía

Fact checked

La salud ocular se ha convertido en una preocupación en una sociedad donde pasamos buena parte del día frente a pantallas, en interiores y bajo iluminación artificial. En este sentido, durante años, especialistas argumentaron el aumento de la miopía casi exclusivamente al uso excesivo de teléfonos móviles, tablets y ordenadores. Sin embargo, nuevas investigaciones científicas apuntan a un factor menos evidente pero igual de importante que está dañando tu vista: la falta de luz adecuada. ¿De qué manera cambia nuestros hábitos cotidianos, especialmente la exposición insuficiente a la luz natural, en el desarrollo visual a largo plazo?

En este contexto, el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) difundió un estudio que concluye: las pantallas son las únicas responsables del aumento de la miopía. Vivir o trabajar con poca iluminación podría estresar los ojos y favorecer su alargamiento. A su vez, investigadores de la Facultad de Optometría de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) sostienen que el volumen de luz que recibe la retina mientras enfocamos objetos cercanos durante períodos prolongados podría ser un factor determinante. «Esta hipótesis aporta una explicación más amplia sobre cómo determinados entornos y costumbres pueden dañar progresivamente la visión», mencionan.

Hay algo que está dañando tu vista además de las pantallas

La miopía es un defecto refractivo que dificulta ver con claridad a distancia. Se produce cuando el ojo se alarga y los rayos de luz se enfocan delante de la retina en lugar de hacerlo directamente sobre ella.

Tradicionalmente, el trabajo prolongado de cerca puede ser un factor de riesgo. No obstante, los investigadores de SUNY plantean que el problema no es solo la proximidad, sino la combinación de enfoque cercano con baja iluminación.

«Cuando miramos objetos próximos en interiores, la pupila se contrae para mejorar la nitidez de la imagen. Si el entorno es oscuro o tiene luz tenue, esa contracción reduce aún más la cantidad de luz que llega a la retina», aseguran.

Según explicó José Manuel Alonso, líder del estudio, el volumen de luz recibido durante el enfoque cercano prolongado podría ser un factor subyacente en el desarrollo de la miopía. Y está dañando tu vista.

¿Cómo la pupila y la retina influyen en la salud visual?

La pupila actúa como el diafragma de una cámara fotográfica: regula la entrada de luz al ojo. Con luz exterior intensa, se contrae para proteger las estructuras internas y permitir una estimulación adecuada de la retina.

«En cambio, en condiciones de penumbra, la combinación de enfoque cercano y contracción pupilar puede disminuir significativamente la iluminación que llega a la retina», advierte Alonso.

La investigadora Urusha Maharjan señala que esta reducción prolongada de estimulación de la retina podría debilitar determinadas vías neuronales en el procesamiento visual. Además, sostiene que una mayor intensidad lumínica favorece la liberación de dopamina en la retina, un neurotransmisor que inhibe el alargamiento axial del globo ocular.

«Cuando este mecanismo protector se ve limitado por la escasa luz, aumenta el riesgo de que el ojo adopte una forma más alargada, característica de la miopía», asegura la especialista.

La falta de luz está dañando tu vista

Si bien la falta de luz es un factor clave, el uso intensivo de pantallas no queda completamente fuera del análisis. Durante la pandemia, el traslado de clases y actividades al entorno virtual incrementó las horas frente a dispositivos electrónicos y redujo el tiempo al aire libre.

Según informes, la progresión de la miopía infantil aumentó hasta un 35% en ese período. El oftalmólogo Tommy Korn, del Centro de Oftalmología Gordon en San Diego, advierte que los diagnósticos de miopía se aceleraron notablemente en los últimos años.

«La combinación de confinamiento, menor exposición a la luz natural y mayor trabajo de cerca creó un escenario propicio para el deterioro visual. Esto refuerza la idea de que el problema no es únicamente tecnológico, sino ambiental y conductual», comenta.

¿Qué factores genéticos y ambientales están dañando tu vista?

Aunque la genética desempeña un papel importante, los aumentos rápidos de miopía en pocas generaciones aconseja una influencia ambiental significativa. Para los científicos, pasar más tiempo al aire libre tiene un efecto protector para reducir el trabajo prolongado en visión cercana que aumenta el riesgo de contraer miopía.

Sin embargo, ciertos tratamientos pueden aliviar esta afección. Entre ellos, las gotas oftálmicas de atropina, las lentes multifocales y las ópticas reductoras de contraste. «La atropina, por ejemplo, limita la constricción pupilar excesiva, permitiendo mayor entrada de luz y favoreciendo la estimulación de la retiniana», mencionan.

¿Cuáles son las consecuencias de no tratar la miopía?

Según Optometristas, la miopía no corregida no solo implica ver borroso a distancia. A largo plazo, puede aumentar el riesgo de desarrollar patologías oculares graves como cataratas, glaucoma, degeneración macular, retinopatía diabética, miopía patológica y desprendimiento de retina.