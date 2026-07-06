Anya Taylor-Joy habla por primera vez de su papel en ‘La caza de Gollum’: «He sido elfa toda mi vida»

Con ese rostro tan cautivador y esa mirada inclasificable, mucho ha tardado Anya Taylor-Joy en tener una oportunidad en las adaptaciones fílmicas de J.R.R. Tolkien. Hace algunas semanas supimos que la estrella de Gambito de dama (2020) iba a estar presente en La caza de Gollum, la próxima precuela de El señor de los Anillos que Warner Bros. planea estrenar en 2027. Pero ahora, la actriz de ascendencia argentina ha hablado por primera vez de su incorporación al proyecto, explicando que es un «sueño hecho realidad».

Taylor-Joy no es ninguna novata en esto de la fantasía. En 2020 formó parte de los X-Men en la fallida Los nuevos mutantes (2020) y ha ofrecido su voz tanto a la serie de Cristal Oscuro (2019) como a las dos adaptaciones del videojuego de Super Mario Bros. No obstante, y por si este recorrido no supusiese ya una amplia experiencia dentro del subgénero, la intérprete encarnó el papel de Furiosa en la precuela homónima de Mad Max: Furia en la carretera (2015) y volverá a ponerse en la piel de Alia Atreides en la futura Dune: Parte tres, programada para llegar al patio de butacas al final del presente año.

Eso sí, por pura fisonomía, parece que la ganadora del Globo de Oro haya nacido para estar presente de algún modo en el mundo de la Comarca, Rivendel, Moria o cualquier espacio fantástico salido de la mente del escritor británico.

Anya Taylor-Joy será una elfa en ‘La caza de Gollum’

Mientras promocionaba el estreno de la serie de Apple TV, Lucky, Anya Taylor-Joy habló con el medio Rotten Tomatoes sobre sus próximos trabajos. Y claro, resultaba inevitable no mencionar las recientes informaciones que la situaban en el casting estelar donde también aparecen perfiles clásicos de la IP como Elijah Wood recuperando su papel de Frodo o Ian McKellen en la piel de Gandalf.

«Siento que he sido elfa toda mi vida, así que es muy gratificante poder dedicarme a ello profesionalmente. Soy una gran fan de El Señor de los Anillos. Soy una gran fan de Andy Serkis. Creo que es un hombre maravilloso y un creador innovador. Así que, para mí, formar parte de este mundo y dar vida a Seren es un sueño hecho realidad».

Por lo que sabemos, Seren es una elfa del pueblo Sindar creada específicamente para la película de La caza de Gollum que sirve como agente letal y persona de absoluta confianza para el rey Thranduil.

¿Quién más aparece en el reparto?

Los otros dos grandes regresos actorales en este nuevo largometraje son el del propio Serkis, dando vida a Gollum (también dirige la cinta), y Lee Pace en la piel de Thranduil. Tras ellos encontramos fichajes como el de la oscarizada Kate Winslet, Leo Woodall y un Jamie Dornan que será una versión rejuvenecida de Aragorn.

La caza de Gollum llegará a los cines el próximo 17 de diciembre de 2027.