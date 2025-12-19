La Audiencia decidirá el ‘caso Oltra’ tras desestimar el juzgado 2 recursos contra el archivo de la causa

El denominado caso Oltra ha quedado en manos de la Audiencia Provincial de Valencia, después de que la juez sustituta del Juzgado de Instrucción 15 de esa misma ciudad haya desestimado los recursos presentados contra el archivo decretado por el titular del citado juzgado por dos acusaciones particulares: Vox y Gobierna-T. El nuevo auto ha sido notificado a las partes este mismo viernes. La Audiencia Provincial de Valencia deberá decidir ahora en torno al caso, después de que una de las acusaciones particulares que recurrió aquel archivo en reforma (ante el juzgado), la asociación Gobierna-T, presentara, recurso de apelación (ante la Audiencia), tal como han confirmado a OKDIARIO fuentes jurídicas próximas al citado caso.

El caso Oltra es la denominación que recibe el procedimiento judicial en que se investiga si cargos y/o personal de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirigía Mónica Oltra, entonces vicepresidenta del Gobierno valenciano de Ximo Puig, supuestamente ocultaron las denuncias de la menor de los abusos de que era víctima por parte de quien era el marido de la citada Mónica Oltra.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia rechazó en junio abrir juicio oral contra Mónica Oltra. Y volvió a ordenar el archivo provisional de la causa, como ya había hecho en abril de 2024, aunque la Audiencia Provincial de Valencia le obligó a reabrirla tres meses después, al considerar una «hipótesis plausible» el recurso de las acusaciones. Esta circunstancia mostraba, ya entonces, una clara diferencia de criterio entre el magistrado y la Audiencia.

Ahora, en su auto, según Europa Press, la juez sustituta sostiene que: «Es cierto que las peculiaridades de nuestro arcaico sistema procesal de investigación criminal con la, en términos de derecho comparado, chocante pervivencia del juez de instrucción oscurece la relevancia del juicio acerca de la prosperidad de la acusación pues quien debe hacerlo es también quien ha dirigido la investigación con el riesgo de sesgo que tal yuxtaposición de funciones que siempre entraña. Pero ello no debe empañar esta función, esta sí esencial a la de juzgar, de garantizar los derechos de los ciudadanos y, muy singularmente, de aquellos que se enfrentan al ius puniendi del Estado por más que éste pueda estar, en otra peculiaridad de nuestro sistema, mediatizado por personas del todo ajenas a la cuestión investigada».

No obstante, Gobierna-T, también tiene presentado ante la Audiencia Provincial de Valencia el correspondiente recurso de apelación. Y esta circunstancia es la que hace que ahora deba ser de nuevo la Sala de la Sección Cuarta de esa misma Audiencia Provincial la que deba resolver el citado recurso, según las fuentes consultadas.