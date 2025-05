La Audiencia confirma el procesamiento de Oltra por ocultar el abuso de su marido a una menor tutelada

La ex vicepresidenta primera del Gobierno valenciano de Ximo Puig, ex líder de la coalición nacionalista Compromís y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, irá a juicio en calidad de acusada en el procedimiento que indaga acerca de la presunta ocultación de los abusos a una menor tutelada por parte de quien entonces era su marido. Es a lo que se ha llamado el caso Oltra. Así, se desprende después de que la Audiencia Provincial de Valencia haya decidido desestimar los recursos de los investigados, excepto uno, el de Carmen Fenollosa. El caso acumula tras la resolución de los recursos señalados, 15 imputados, incluyendo a Mónica Oltra.

Tal como publicó OKDIARIO el 27 de septiembre de 2024, la decisión del titular de Instrucción Número 15 de Valencia de admitir a trámite el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por una de las investigadas en el conocido como caso Otra, la ex directora territorial de Igualdad Carmen Fenollosa, abría la puerta a que la Audiencia Provincial de Valencia tuviera que pronunciarse. El de Carmen Fenollosa era el único recurso de apelación subsidiariamente interpuesto, porque todos los demás recursos lo eran de reforma. El juez desestimó estos últimos, pero admitió a trámite el de esta investigada.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Valencia se ha pronunciado este 9 de mayo, si bien el auto se ha conocido este lunes. En concreto, la Sección Cuarta, ha decidido desestimar los recursos del ex secretario autonómico Francesc Gamero y otros cinco acusados. Y estimar íntegramente el presentado por la mencionada Carmen Fenollosa, para quien se ha decretado el sobreseimiento en la causa.

Como quiera que Mónica Oltra, la principal imputada, no presentó recurso alguno contra la Audiencia, la decisión de esta instancia judicial la aboca al enjuiciamiento. De hecho, hay que recordar que el 21 de junio de 2024, el titular de Instrucción 15 de Valencia, el magistrado Vicente Ríos, decidió incoar procedimiento abreviado tras la decisión de la Audiencia Provincial, también, de que se volviera a abrir la causa.

El caso Oltra es la denominación que recibe el procedimiento judicial en que se investiga si cargos y/o personal de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirigía Mónica Oltra, entonces vicepresidenta del Gobierno valenciano de Ximo Puig, supuestamente ocultaron las denuncias de la menor de los abusos de que era víctima por parte de quien era el marido de la citada Mónica Oltra. La causa ha sumado 16 imputados. Entre ellos, Mónica Oltra. En principio, y salvo que haya algún cambio de última hora, a juicio irán 15, incluyendo a Mónica Oltra, tras el sobreseimiento del caso para Carmen Fenollosa.