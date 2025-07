La acusación que pidió imputar a Oltra por malversación pedirá a la Audiencia que le abra juicio oral

La acusación particular que pidió imputar a Mónica Oltra por un presunto delito de malversación solicitará en las próximas horas a la Audiencia Provincial de Valencia que abra juicio oral contra la ex vicepresidenta primera del Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig y ex consellera de Igualdad y Políticas Sociales y otros 15 investigados en el denominado caso Oltra. Un procedimiento en el que se investiga si cargos y/o personal de la Consellería que Mónica Oltra dirigía supuestamente ocultaron las denuncias de una menor tutelada por los abusos que sufría del entonces marido de la propia Oltra.

Así, lo han confirmado fuentes próximas a la dirección jurídica de esa misma acusación, la de Gobierna-T, que representa el abogado valenciano Pablo Delgado. El mismo jurista que ha dirigido la estrategia de defensa del ex presidente valenciano Francisco Camps en nueve de las 10 causas en que este había sido acusado. De todas ellas, Francisco Camps ha salido sin mancha.

El letrado dirigirá su recurso en apelación a la Audiencia Provincial de Valencia y contra el auto del titular de Instrucción Número 15. Con ese auto, el magistrado Vicente Ríos rechazaba abrir juicio oral contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su ex marido.

La Audiencia Provincial de Valencia había ordenado reabrir la causa al considerar una «hipótesis plausible» el recurso de las acusaciones. Ahora, el sentir de las acusaciones es que el inicial criterio de la Audiencia Provincial de Valencia debe cumplirse y abrir juicio oral a la ex vicepresidenta valenciana y el resto de investigados en la causa.

La defensa de Teresa T., la víctima de los abusos del ex marido de Mónica Oltra, ya ha confirmado que presentará recurso también en apelación contra el auto del titular de Instrucción 15 de Valencia. Es decir, que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Valencia, tal como ha adelantado OKDIARIO este 30 de junio.

Ahora, es una de las acusaciones, Gobierna-T, la que también ha decidido recurrir. Según otras fuentes, próximas a otras acusaciones, los recursos ante la Audiencia Provincial contra la decisión de Instrucción 15 van a producirse prácticamente en cascada en los próximos días.