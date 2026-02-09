Rafa Jódar rompe otro muro e ilusiona más a España: supera la previa en Dallas y acecha el top-100

De primeras veces va este 2026 para Rafa Jódar. Lleva sucediendo así desde el 1 de enero y sucederá hasta el 31 de diciembre, cuando finalice su primer año como tenista profesional. Aterrizará en infinidad de territorios inhóspitos para él, aunque apenas con un mes de temporada transcurrido, comienza a ser un asiduo en los cuadro finales. Ahí se plantó en el Open de Australia tras superar la fase previa y a la misma estación con idéntico recorrido llega ahora en el ATP 500 de Dallas.

Por el camino ha dejado en liza a dos tenistas locales. Superó con comodidad (6-3, 6-2) a Mitchell Krueger y posteriormente a Murphy Cassone (7-6, 7-6) en un partido igualado que se decantó en dos tie breaks. Rafa Jódar tiró de solidez y confianza y acumuló 26 golpes ganadora y únicamente 21 errores no forzados. Ya suma 12 victorias en los 14 enfrentamientos que ha disputado en lo que va de año.

Sus dos únicas cruces fueron en la final del Challenger de Canberra ante Alexander Blockx y la segunda ronda del Open de Australia frente a Jakub Mensik. Rafa Jódar se verá las caras en la primera ronda de Dallas con el canadiense Denis Shapovalov, uno de los favoritos al título junto al también español Alejandro Davidovich, que debuta este lunes contra Zachary Svajda, tenista que viene de superar la fase previa.

Será un partido exigente para Rafa Jódar ante el actual 25 del mundo que en su día llegó a incluirse en el top 10, aunque sigue sin responder a las expectativas que generó su irrupción en el circuito hace nueve años. Los dos encuentros que ha ganado Jódar en la previa le valen para seguir subiendo en el ranking ATP. El madrileño ya es, virtualmente, 117 del mundo y está a únicamente 42 puntos de romper la barrera del top-100, un buen desempeño en Dallas sería suficiente.

Después del mencionado torneo continuará sumando experiencia en el ATP 250 de Delray Beach, también en su Estados Unidos. Allí, en la Universidad de Virginia, estudió y se preparó tenísticamente a lo largo del 2025. Su irrupción desembocó en tres Challengers ganados y su billete a las NextGen ATP Finals en las que venció a Tien, a la postre vencedor del torneo. Cabe recordar que en 2024 se coronó como campeón en el US Open Júnior. Ahora, a sus 19 años, sigue quemando etapas con la misma velocidad vertiginosa con la que suelta la derecha.