Una de las características más resaltantes de la humanidad, a lo largo de su historia, ha sido su capacidad creativa y su inventiva, y la ha llevado a desarrollar habilidades y capacidades que ha puesto en práctica en todos los aspectos de la cotidianidad.

Así se evidencia en el desarrollo científico tecnológico de nuestros días; y en el caso de los automóviles, en particular, no escapa de esta tendencia. Desde el invento de la rueda, pasando por carretas, carruajes y todo tipo de equipos y equipos para el traslado y transporte, hasta llegar a los vehículos que han sido diseñados y mejorados continuamente hasta nuestros días. En general, por necesidad, pero no exentos del gusto por lo novedoso, lo versátil y la ventaja de su disponibilidad y accesibilidad económica a nivel personal.

Contar con un vehículo automotor nos provee de grandes ventajas: llueva, truene o relampaguee, podemos llegar a la escuela, o a la oficina sin depender de transporte público; facilita ir de compras; podemos pasear; viajar y… ¿por qué no? ¡También podemos participar en una carrera!

Carreras de coches

Las carreras de coches (tirados a caballo) ya eran populares desde la Antigua Roma, Grecia y Bizancio. Las carreras de coches modernas tuvieron su origen en las pruebas que realizaban las fábricas de estos vehículos para comprobar el funcionamiento de su producto. Desde entonces se han organizado diversas competencias, la mayoría de ellas con un marcado carácter elitista. Tanto las empresas fabricantes, como los amantes de las carreras automovilísticas han invertido mucho tiempo y dinero, para presentar cada año, los coches más rápidos y resistentes, así como la pericia del conductor a cargo.

Carreras de coches extrañas

Sin embargo, los costos no limitan del todo la imaginación ni la necesidad de recreación de la gente; y es precisamente, movidos por las ganas de divertirse, que se han instaurado carreras que rompen con los esquemas clásicos de las competiciones de coches. Pero que han llegado a formar parte de la tradición de algunas sociedades. Algunas de las cuales las enumeramos aquí:

Carrera de Coches Veteranos de Bonhams de Londres a Brighton

Una de las carreras de vehículos a motor más antiguas, es la Carrera de Coches Veteranos de Londres a Brighton, que se realiza el primer domingo de noviembre de cada año, desde 1896. Se hace para celebrar la abolición de la Ley de Locomotoras que limitaba la velocidad de los coches a 4 millas /hora y eliminó la obligación de que un hombre debía ir delante agitando una bandera roja.

En esta carrera, de 100 kms de recorrido, solo participan coches antiguos heredados de generación en generación; y sus conductores, quienes han heredado también su lugar en la competición, deben vestir al estilo de la época en la que se originó. La carrera, cuyo inicio lo marca la ruptura simbólica de una bandera roja, se ha convertido en toda una tradición que ya cumple más de 125 años.

Carreras de Ford con cerdos. (Pig N’Ford Racing)

Por mucho, la Pig N´Ford Racing es considerada entre las más originales y locas carreras que se realizan en el planeta; cuyo origen se remonta al año 1925 en la feria del condado de Tillamook, en Oregón, USA. En ella algunos granjeros se vieron en la necesidad de perseguir en sus coches a unos cerdos fugados de sus corrales.

Carrera en Reversa (Reverse Racing)

Quizá una carrera yendo en reversa constituye una de las más notorias faltas de sentido común el mundo, pero esto es sólo una opinión. Tomando en cuenta la expectativa y la emoción que puede crear, se entiende que haya sido tan popular en La Países Bajos. Un lugar donde la empresa Van Doorne Automobile Factory (DAF), que hasta entonces fabricaron solo camiones y autobuses, presentó su primer auto de pasajeros: el DAF 600. Su única característica resaltante era poseer la capacidad de correr en reversa tan rápido como hacia adelante.

El tiempo de recreación siempre despierta la imaginación… y a ti, ¿qué tipo de carrera de coches se te ocurriría realizar hoy día?