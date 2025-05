La socialista Fuenlabrada no construye una vivienda desde 2006 y ya se han ‘exiliado’ 7.000 jóvenes

Javier Ayala, alcalde socialista de Fuenlabrada y fiel discípulo de Pedro Sánchez, va siguiendo los pasos de su maestro en materia de vivienda y desde 2006, ha creado cero residencias para los vecinos de este municipio madrileño. Ya son más de 7.000 jóvenes los que se han ido desde 2019 debido a que no pueden hacer frente a los elevados precios de la compra de inmuebles derivados de la falta de oferta.

A todo ello se suma la inseguridad que sufren los vecinos de Fuenlabrada a la hora de poner sus inmuebles en el mercado de alquiler, motivado por la inquiokupación que ha ido aumentando significativamente. Los vecinos afectados se sienten abandonados ante una situación «extremadamente grave».

De 2006 a 2010, el PSOE elaboró su propio Plan de vivienda que denominaron Con este plan, tú puedes hacer planes, y que han tenido en su web hasta hace unos meses. En el mismo, se contemplaban desarrollos en Valdeserrano, Parque Miraflores y la Pollina, entre otros. A fecha de hoy no se ha ejecutado ninguna vivienda de las planeadas. (La Pollina se encuentra en la actualidad en obras para la construcción del recinto ferial).

El Partido Popular ha denunciado en muchas ocasiones esta dejadez de funciones, pero, lejos de ponerse «manos a la obra», el equipo de Gobierno de Fuenlabrada ha optado por borrar el plan de vivienda de su web. «Se limitan a intentar conseguir que Fuenlabrada sea una ciudad tensionada», denuncian los populares.

Además, el Gobierno de Fuenlabrada no quiso ceder ningún terreno para que la Comunidad de Madrid pudiera desarrollar en este municipio del sur su Plan Vive. «El alcalde evita cualquier tipo de convenio que pueda evidenciar que es el Gobierno de Ayuso quien favorece la vivienda en Fuenlabrada», señala el PP.

«El equipo de gobierno no pone en marcha medidas ni políticas para favorecer el acceso a la vivienda y rechaza los recursos que ofrece la Comunidad de Madrid». «Hemos dejado de ser la tercera ciudad más grande de la Comunidad de Madrid a ser la quinta y con Getafe pisándonos los talones», añaden.

El Partido Popular cree que el PSOE tiene un objetivo claro evitando el crecimiento de la ciudad. «No quieren asumir ningún riesgo al respecto y constriñen el desarrollo de nuestra ciudad y el posible crecimiento de la misma para no desequilibrar su base de votantes que ronda los 50.000 y darnos un resquicio de posibilidad de romperles su cortijo de poder, de enchufismo y de amiguismo.»

Además, Fuenlabrada tiene un Instituto Municipal de la Vivienda (IMVF) que cuesta a los vecinos 1 millón de euros y no hace vivienda. «Sólo sirve para enchufar a gente de carnet socialista a 60.000 euros anuales, como el director gerente, que es un enchufado de ellos», denuncia el PP.

El alcalde, Javier Ayala, desconoce además los estatutos de este Instituto Municipal de la Vivienda. Preguntado por los populares sobre el porqué esta entidad no está construyendo inmuebles, el regidor respondió que no estaba entre sus cometidos hacer vivienda, tal y como pone de manifiesto el vídeo que acompaña a esta noticia.

Sin embargo, lo cierto es que uno de los puntos contemplados en los estatutos de este organismo dicta que de él depende «la construcción, promoción y aprovechamiento de viviendas, con especial atención a las de protección pública y fincas urbanas».

Medidas del PP

Para tratar de poner fin a esta problemática, el PP ha presentado diversas mociones en el pleno y ha aportado varias medidas que mejoren la situación de la vivienda en Fuenlabrada.

Proponen desarrollar un nuevo Plan de vivienda para Fuenlabrada 2025-2040, dividido en medidas de actuación a corto, medio y largo plazo.

Contemplar en dicho Plan de vivienda, la mayor superficie posible, dentro de las normas urbanísticas aplicables, para construcción de nueva vivienda en Fuenlabrada, con parte de la misma en algún tipo de protección pública, tanto en régimen de compra como de alquiler.

Y que se inste al Gobierno de la nación a la elaboración de un proyecto de ley que contemple la posibilidad de que los ayuntamientos puedan tener en cuenta variables personales como la edad, vulnerabilidad, etc en la aplicación de bonificaciones en el IBI. Medidas que no han contentado al PSOE que ha votado en contra.

Sánchez contra la vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el único de toda la democracia que ha conseguido un déficit en la construcción de vivienda, es decir, que el ritmo de creación de inmuebles sea menor que el crecimiento de la población. Así lo reflejan los datos publicados por Spain Housing Observatory, organización que pone de manifiesto el fracaso de las políticas de vivienda del Ejecutivo socialista y la mala situación actual del mercado inmobiliario.

En él, se puede ver como España no sufría un déficit de construcción de vivienda desde el año 1954, por lo que la gestión de Sánchez ha logrado algo que no sucedía desde hacía 70 años. No sólo eso, sino que el presidente socialista ha sido capaz de batir un desagradable récord.

«Estamos ante el mayor déficit jamás visto», advierten desde Spain Housing Observatory. Y es que el diferencial entre la construcción de vivienda y el aumento de población nunca ha sido tan grande, al menos desde que se tienen datos, es decir, desde 1901.

«En 2019, España entro en un déficit de 70.000 viviendas al año (con un breve superávit en la pandemia). Estamos ante el mayor déficit jamás visto, en 2023 fue de -200.000», alertó el observatorio. Y es que el mercado inmobiliario español lleva dos años con un déficit récord que, incluso, llega a duplicar los que sufrió en la primera mitad del siglo XX.