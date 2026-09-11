Pérez Llorca cede gratis a Elche el edificio de correos que Ximo Puig compró «por orden de Sánchez»

El gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca cederá al Ayuntamiento de Elche de forma gratuita el edificio de Correos que su predecesor, el socialista Ximo Puig, y sus socios de Compromís compraron, precisamente a Correos, «por orden de Sánchez», como ha explicado Pérez Llorca.

La compra de ese edificio de correos, de los de Alicante, Castellón, Gandía y, sobre todo, Valencia, supuso para las arcas públicas valencianas un coste total superior a los 37 millones de euros. De hecho, el Consell de Ximo Puig obtuvo parte de la financiación para pagar ese gasto de partidas correspondientes a educación, área que en la Generalitat estaba bajo el control de Compromís. Ahora, con esta cesión, el Consell de Pérez Llorca desbloquea y da utilidad a un edificio que lleva 20 años cerrado.

Frente al despilfarro que caracterizó aquella compra efectuada por el gobierno de Ximo Puig, el ayuntamiento de Elche utilizará esa sede para ahorrar, con el traslado al edificio ahora cedido por la Generalitat Valenciana de dependencias municipales instaladas en lugares en los que el consistorio paga alquileres por utilizarlos.

Pérez Llorca ha explicado que el millonario desembolso de la Generalitat la pasada legislatura se produjo «cumpliendo una consigna política, una orden política que había dado Pedro Sánchez a Ximo Puig».

El presidente valenciano ha destacado que esta compra se produjo sin que hubiera «planificación ninguna: ni se sabía qué hacer con los edificios, ni había previsión alguna de inversión por parte de la Generalitat en ninguno de esos presupuestos».

Pérez Llorca ha sentenciado que la compra de esos edificios de correos fue «una orden política para utilizar dinero público para intentar salir al rescate de la mala gestión que había hecho el gobierno socialista de Correos».

Frente a ello, el presidente valenciano ha explicado que lo que intenta hacer el Consell es «darle utilidad a esos edificios y ponerlos a disposición de todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana». En el caso de Elche, esa utilidad se plasmará a través de un acuerdo de cesión gratuita al Ayuntamiento tras haber escuchado las ideas y el proyecto «que el Ayuntamiento sí lo tiene».

Tal como OKDIARIO publicó el pasado 29 de mayo, Ximo Puig, ayudó a Juan Manuel Serrano, considerado el ‘íntimo’ de Sánchez, a sanear las cuentas de Correos, entidad que Serrano presidió entre 2018 y 2023, con la compra de cinco edificios por un montante total superior a los 34 millones de euros.

En concreto, el Palacio de Correos de Valencia, que la Generalitat adquirió por 23,9 millones de euros; el de Alicante, con un coste para la Administración autonómica valenciana de 4,9 millones; el de Castellón, adquirido por dos millones de euros; y el de Elche, por 700.000 euros.

En ese tiempo, Ximo Puig comprometió también la compra del edificio de Correos de Gandía, el municipio del que había sido antes alcaldesa la actual secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, por un montante de 2,4 millones, si bien el pago de este último se produjo en 2024.