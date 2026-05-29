Ximo Puig ayudó a Serrano a sanear sus cuentas en Correos con la compra de 5 inmuebles por 34 millones

El entonces presidente de la Generalitat Valenciana y actual embajador de España ante la OCDE, el socialista Ximo Puig, ayudó a Juan Manuel Serrano, considerado el ‘íntimo’ de Sánchez, a sanear las cuentas de Correos, entidad que Serrano presidió entre 2018 y 2023, con la compra de cinco edificios por un montante total superior a los 34 millones de euros. En concreto, el Palacio de Correos de Valencia, que la Generalitat adquirió por 23,9 millones de euros; el de Alicante, con un coste para la Administración autonómica valenciana de 4,9 millones; el de Castellón, adquirido por dos millones de euros; y el de Elche, por 700.000 euros. En ese tiempo, Ximo Puig comprometió también la compra del edificio de Correos de Gandía, el municipio del que había sido antes alcaldesa la actual secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, por un montante de 2,4 millones, si bien el pago de este último se produjo en 2024.

El nombre de Juan Manuel Serrano ha saltado de nuevo a la actualidad porque, tal como ha publicado OKDIARIO, el juez Pedraz investiga tanto a él como a Leire Díez porque sospecha que amañaron contratos de Correos para pagar a las cloacas del PSOE.

Las compras por parte de la Generalitat Valenciana de los citados edificios se produjeron en un contexto de pérdidas en Correos bajo la dirección de Juan Manuel Serrano. En concreto, tal como ha publicado OKDIARIO, bajo el mandato de Serrano, Correos acumuló pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros.

En el caso de la compra del Palacio de Correos de Valencia, la Generalitat Valenciana tuvo que realizar un auténtico ejercicio de ingeniería financiera para abonar esos 23,9 millones de euros de coste de la operación. Así, el Consell, en el que también participaban Compromís y Unidas Podemos, destinó la friolera de 23,9 millones de euros inicialmente presupuestados para las consellerías de Vivienda e Infraestructuras educativas (colegios) para la compra del citado palacio.

Se da la circunstancia de que, cuando se produjo esa compra (2022), la Consellería de Educación estaba bajo la responsabilidad de Compromís. En tanto que Vivienda se encontraba dirigida por Unidas Podemos.

La compra del edificio de Correos en Valencia la acordaron Ximo Puig y Juan Manuel Serrano el 13 de enero de 2022, en el marco de un acuerdo de más largo alcance ampliamente difundido por la propia Generalitat. Así, ambos firmaron un acuerdo de colaboración para desarrollar actividades conjuntas «que permitan acercar los servicios públicos a las zonas en riesgo de despoblación», según informó entonces la Generalitat Valenciana. En ese tiempo, era obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos, por lo que en la imagen que ilustra esta información, Puig y Serrano aparecen con el rostro cubierto por las mismas.

Ximo Puig se refirió al citado protocolo de colaboración con Correos afirmando que permitiría «aprovechar la capilaridad» de Correos a través de su red de oficinas para «facilitar la actividad económica y generar el máximo de oportunidades» en zonas rurales y en riesgo de despoblación.

En cuanto al Palacio de Correos de Alicante, la Generalitat cerró su adquisición en febrero de 2023 por un montante de 4,9 millones de euros. Es decir, apenas tres meses antes de las elecciones locales y autonómicas. Inicialmente, debía servir como sede de la Presidencia de la Generalitat en Alicante para establecer una especie de bicapitalidad autonómica con Valencia. De hecho, este es el edificio en que Ximo Puig se hizo construir un despacho de 93 metros cuadrados, como publicó en su día OKDIARIO.

La ostentación de ese despacho hizo que el sucesor de Ximo Puig en la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, lo rechazara de inmediato y lo pusiera al servicio de la Consellería de Turismo e Innovación. En el caso del edificio de Correos de Castellón, la adquisición se produjo por dos millones de euros, pero dos años antes que el de Alicante. En concreto, en febrero de 2021.

En marzo de 2023, el Gobierno de Ximo Puig aprobó la compra del edificio de Correos de Gandía, por un montante de 2,4 millones de euros, cuando Juan Manuel Serrano aún era presidente de Correos. Cesó a finales de ese mismo año. Ximo Puig dejó cerrado el acuerdo de compra del citado palacio de correos en Gandía. De modo que correspondió abonarlo al gobierno que le sucedió, ya en 2024.