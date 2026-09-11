La reflexión de Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura: «El mayor asesino de la vida es la prisa, el deseo de llegar a las cosas antes del tiempo correcto, lo que significa excederlas»

Juan Ramón Jiménez Mantecón nació en Moguer, Huelva, el 23 de diciembre de 1881 y falleció en San Juan, Puerto Rico, el 29 de mayo de 1958. Fue uno de los grandes poetas de la literatura española y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1956 como reconocimiento al conjunto de su obra. Entre sus títulos más conocidos destaca «Platero y yo», una obra lírica en prosa que se convirtió en uno de los grandes clásicos de la literatura española. Su trayectoria poética suele dividirse en tres grandes etapas. La primera, conocida como etapa sensitiva, se desarrolla entre 1898 y 1915 y está marcada por la influencia de Gustavo Adolfo Bécquer, el simbolismo y el modernismo. Durante estos años predominan los paisajes, la melancolía, los recuerdos, los sueños amorosos y una especial atención a la música y al color.

Entre 1916 y 1936 se desarrolla su etapa intelectual. En este periodo, Juan Ramón Jiménez descubre el mar como uno de los grandes motivos de su poesía. Para el escritor, el mar representa diferentes conceptos como la vida, la soledad, el gozo y el eterno presente. La tercera etapa, denominada verdadera o suficiente, comprende los años entre 1937 y 1958 y coincide con el periodo de exilio americano del poeta. Durante esta última etapa continúa profundizando en su búsqueda de la belleza, la espiritualidad y la trascendencia.

«El mayor asesino de la vida es la prisa, el deseo de llegar a las cosas antes del tiempo correcto, lo que significa excederlas»

Uno de los bienes más preciados de la existencia humana es, sin lugar a dudas, el tiempo. Es fundamental saber invertir cada momento de la vida, pero convertir esto en obsesión puede conducirnos precisamente en la dirección contraria. No es suficiente con administrar el tiempo de forma consciente, sino que debemos aprender a disfrutar de cada instante, etapa o periodo de nuestra vida, sabiendo que ninguno de ellos volverá a repetirse de la misma manera.

Ésta es una cuestión que ha preocupado a numerosos pensadores a lo largo de la historia, quienes han mantenido extensos debates y reflexiones intentando encontrar una respuesta universal. Dentro del ámbito literario, Juan Ramón Jiménez dejó escritas unas palabras que reflejan con gran precisión esa inquietud: «El mayor asesino de la vida es la prisa, el deseo de llegar a las cosas antes del tiempo correcto, lo que significa excederlas».

Uno de los principales obstáculos son los deseos desmedidos que surgen de la impulsividad, la impaciencia o una ambición excesiva. Ajustar nuestras expectativas a las circunstancias que nos rodean puede ayudarnos a utilizar el tiempo de una forma más equilibrada, provechosa y respetuosa con nosotros mismos. Sin embargo, en una época como la actual, no es tarea sencilla, ya que parece que siempre tenemos que ir un paso por delante de lo que está sucediendo. Corremos para llegar antes, para ser más productivos y para aprovechar cada minuto, hasta el punto de olvidar que también necesitamos detenernos y disfrutar del presente.

Perseguir estos objetivos, incluso cuando detrás exista una buena intención, también exige saber cuándo y cómo actuar. Las prisas por conseguir aquello que deseamos pueden convertirse, paradójicamente, en la forma más efectiva de alejarnos de ello. Mientras permitamos que la impaciencia domine nuestras decisiones, seguirá actuando como una barrera difícil de superar.

La reflexión de Juan Ramón Jiménez también plantea una diferencia entre aprovechar el tiempo y vivir con prisa. Son conceptos que pueden parecer similares, pero que en realidad no significan lo mismo. Aprovechar el tiempo implica darle valor a lo que hacemos. Vivir con prisa, en cambio, conlleva estar constantemente pensando en lo siguiente sin prestar atención al presente.

Actualmente, la tecnología ha acelerado las comunicaciones, el trabajo y el acceso a la información, pero también ha creado una expectativa de inmediatez que puede resultar difícil de mantener en el tiempo. Por eso, las palabras de Juan Ramón Jiménez se pueden entender como una llamada a recuperar cierta calma. No se trata de renunciar a nuestras ambiciones ni de adoptar una actitud pasiva en el camino de la vida. La cuestión está en comprender que cada cosa tiene su momento y que forzar los acontecimientos no siempre nos acerca a nuestros sueños y objetivos.

Frases de Juan Ramón Jiménez