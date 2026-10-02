Ver para creer: los trabajadores de Yellowstone retiran 20.100 piezas de basura en las zonas geotérmicas en 2026 y descubren objetos surrealistas

Con más de 4,5 millones de visitantes cada año, el Parque Nacional de Yellowstone es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1978 y, además, pertenece al Gran Ecosistema de Yellowstone, el ecosistema virgen más grande en la zona templada del norte de la Tierra. A día de hoy, hay más de 1.700 especies de árboles y plantas vasculares nativas del parque, mientras que otras 170 se consideran exóticas. Su oferta turística incluye senderos, campamentos, paseos en bote y pesca y, en algunas de las áreas más concurridas, como Old Faithful y Midway Geyser Basin, los guardabosques retiran periódicamente grandes cantidades de basura.

Entre los objetos que aparecen con mayor frecuencia se encuentran envoltorios de alimentos, pañuelos de papel y botellas de agua. Según datos del United States Geological Survey (USGS), durante 2026 el equipo de geología de Yellowstone ha ha retirado más de 20.100 residuos de las zonas geotérmicas del parque. A esta cifra se suman más de 5.000 piedras y ramas, así como 280 sombreros.

La basura que dejan los visitantes en Yellowstone

Entre los objetos que encuentran los guardabosques con mayor frecuencia se incluyen 280 sombreros (que lavarán y donarán al finalizar la temporada), 54 tapas de lentes de cámara, 47 gomas para el pelo, 42 lápices, 36 pares de gafas de sol, 20 tarjetas de acceso a hoteles y 17 chupetes para bebés. Además, muchos visitantes consideran las aguas termales del parque como un «pozo de los deseos», hasta el punto de recolectar más de 18 dólares en monedas durante el verano de 2026, en divisas que iban desde el dólar y los pesos hasta el yen y el euro.

«El problema se agrava por los fuertes vientos del parque: las ráfagas inesperadas se llevan fácilmente pañuelos de papel, mapas, envoltorios de comida e incluso objetos más pesados ​​como gafas de sol y sombreros», dijo Margery Price, técnica en ciencias físicas del programa de geología del Parque Nacional de Yellowstone, en una publicación para el Servicio Geológico de Estados Unidos.

A principios del siglo XX, el estanque Morning Glory de Yellowstone llegó a cambiar de color debido, entre otros factores, a la cantidad de basura que los visitantes arrojaban al agua. La situación llegó a tal punto que durante la década de 1950 comenzó a ser conocido con el curioso apodo de «cubo de basura». Actualmente, la situación no es tan dramática, y los responsables del parque son conscientes de que algunos residuos pueden llegar a las zonas hidrotermales de forma accidental. Aún así, piden que los visitantes guarden bien sus pertenencias y se aseguren de llevarse consigo todos sus residuos.

Un daño permanente

Desde el punto de vista geológico, cualquier objeto ajeno que termine en las formaciones hidrotermales puede interferir en su funcionamiento, obstruyendo el suministro de agua, bloqueando o modificando los canales de desagüe o introduciendo sustancias químicas y sedimentos en la formación. El propio equipo resume el riesgo con una advertencia clara: «cualquier material extraño puede dañar o alterar permanentemente una formación hidrotermal».

Uno de los casos más conocidos es el de Morning Glory Pool, situado en la cuenca del Upper Geyser. Durante el siglo XX, esta formación experimentó cambios de color relacionados con la acumulación de residuos y objetos que los visitantes arrojaban al agua. En determinadas épocas, los trabajadores llegaron incluso a vaciar parcialmente la poza para poder retirar todo aquello que se había acumulado en su interior.

Actualmente, buena parte de esta labor corresponde al personal del programa de geología de Yellowstone, cuyos miembros están preparados para desplazarse de forma segura por el peligroso terreno hidrotermal. Su trabajo no se limita a recoger objetos: también realizan mediciones de temperatura y análisis químicos que permiten controlar el estado de estas formaciones. Y la variedad de objetos recuperados resulta cuanto menos sorprendente. A la lista se suman siete fotografías instantáneas, seis monedas prensadas de Yellowstone, cuatro cartas y varias figuras de Pokémon, además de un ejemplar de aproximadamente cinco centímetros de «The Vampire Diaries».

Datos curiosos del parque

Yellowstone ocupa un lugar fundamental en la historia de la conservación. El 1 de marzo de 1872, el presidente estadounidense Ulysses S. Grant firmó la ley que estableció Yellowstone como parque nacional. El modelo se extendió posteriormente a otros países y contribuyó al desarrollo de la idea moderna de los parques nacionales como espacios destinados a proteger ecosistemas y paisajes de especial valor natural.

Se encuentra sobre una enorme caldera volcánica, resultado de antiguas erupciones. Esta estructura subterránea es la responsable de buena parte de la extraordinaria actividad geotérmica que caracteriza al parque. La caldera tiene aproximadamente 72 kilómetros de extensión y bajo la superficie continúa existiendo un sistema volcánico activo. Alberga alrededor de 10.000 fenómenos hidrotermales, entre ellos géiseres, fuentes termales, fumarolas y zonas de barro burbujeante.

Yellowstone alberga cerca de 500 géiseres, aproximadamente la mitad de los que existen en todo el mundo. Entre ellos destaca Old Faithful, cuyas erupciones se producen con una frecuencia aproximada de entre una hora y una hora y media, y el agua puede alcanzar decenas de metros de altura.