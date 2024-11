Ancelotti: «Mbappé está hundido, como todos»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos están obligados a ganar tras recibir siete goles en los dos últimos partidos jugados en casa contra Barcelona y Milan. Todo lo que no sea sumar los tres puntos provocará una crisis muy importante dentro de la entidad madridista.

«Osasuna lo está haciendo muy bien y lo consideramos una gran oportunidad para volver a hacer las cosas bien en este momento, difícil. Mañana es una oportunidad para recuperar la mejor versión, sí», comenzó el entrenador del Real Madrid.

Ancelotti explicó como han sido las últimas horas: «Obviamente, hemos hablado, analizado la situación. Pensamos que hemos encontrado la solución, pero debe verse en la práctica. Que se vea una versión distinta. Veo al equipo unido, motivado y consciente. Hemos detectado la solución correcta. Pero hay que esperar a mañana para ver si actuamos de la manera correcta».

Ancelotti también reconoció que es un momento complicado: «Sí, pero no sólo yo. Es un momento difícil que estamos viviendo todos, pero seguimos siendo una plantilla muy unida, fuerte. Estos momentos siempre pasan en el fútbol. Pero es una oportunidad para salir adelante y ser más fuerte en el futuro».

«Pensamos que hemos encontrado la solución, pero esto es teoría. La práctica se verá mañana. Este no es el sitio para hablar de los problemas que hemos tenido», aseguró Ancelotti.

Por otro lado, habló de la ausencia de Mbappé con Francia: «Es una decisión de Deschamps y no tengo el derecho de juzgarla. No me permito eso. Mbappé está bien, motivado. Hundido como todos, pero motivado para sacar esto adelante».

Por otro lado, fue preguntado si se arrepiente de no haberse ido a Brasil: «Gracias por esta pregunta. Nada, es un momento delicado, pero es el momento de seguir. No me arrepiento de nada y sigo disfrutando de cada día en Valdebebas. Agradeceré todo el tiempo que pasaré aquí. Es un momento difícil, pero estoy feliz de pasar el tiempo aquí, en el mejor club del mundo. Los momentos complicados siempre han pasado y siempre pasarán».

«Puedo dar una idea de lo que pasará mañana, pero no es el momento. Aunque tengo ganas de mañana, de ver cómo sale. Lo nuestro no es un problema ofensivo, ni de colocación. Es algo defensivo», comentó.

Por otro lado, habló de la posición de Vinicius: «No he querido sacarlo de donde marca las diferencias y Mbappé puede ejercer de delantero. Nada más. Lo nuestro no es un problema ofensivo, sino defensivo». También confirmó la presencia de Valverde: «Está muy bien, listo para jugar mañana. Ha entrenado bien estos dos días. Yo no he dicho que tenga un problema de espalda, nunca lo hemos dicho desde el club; lo había tenido, pero ya se ha recuperado. Ahora está bien».

«Yo disfruto cada día en el Real Madrid, incluso en momentos de dificultad. Porque veo a la gente unida para sacar lo mejor. El apoyo del club y de los jugadores. Personalmente, han sido noches largas, de pensar mucho y buscar soluciones. Luego, compartir estas soluciones… y las noches empiezan a ser tan largas. Ahora llega la previa, las ganas, la ilusión. Para ver si lo planeado, lo podemos plasmar», explicó el entrenador.

También habló de Endrick y Güler: «Está listo para jugar, haciéndolo muy bien, mostrando mucha calidad en los entrenamientos. Digo lo mismo de Güler, son jóvenes que están apretando. Pero la idea colectiva es sacar esto adelante lo más rápido. ¿Se puede sacar con ellos? Sí. Pero el objetivo es sacar esto adelante, es la prioridad. No dar minutos».

Sobre cómo está el equipo, fue claro: «Pensando que se puede sacar esto adelante. Pero después de las palabras, hay que actuar. Yo puedo hablar, pero lo que hay que hacer es revertir la situación. Hoy son palabras, pero estas se las lleva el viento. Lo que permanecerá será la actuación de mañana».

Además, para finalizar, habló de lo que necesitan para mejorar defensivamente: «Sacrificio, concentración y trabajo colectivo. Lo he dicho muchas veces y lo repito. Sacrificio para ser un equipo compacto, concentración para tomar decisiones correctas; y trabajo colectivo porque si defiendes como un equipo compacto… se vio el año pasado que podemos ser un equipo fantástico. La llave es ser un equipo compacto. No importa si bloque alto o bajo, la base es ser compactos».