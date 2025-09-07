Konaté sobre su vinculación con el Real Madrid: «Mbappé me llama cada dos horas»

Ibrahima Konaté reveló sus conversaciones con Kylian Mbappé sobre los fuertes rumores que vincularon durante todo el verano al defensa francés al Real Madrid. Durante la concentración de la selección gala para disputar las dos primeras dos jornadas de clasificación para el Mundial de 2026, el jugador del Liverpool atendió a la prensa francesa.

«Sí, Kylian Mbappé me llama cada dos horas» contestó Konaté entre risas a las preguntas de los periodistas en una entrevista en una televisión francesa hablando de los rumores que durante el verano le vincularon al Real Madrid. También le preguntaron en perfecto español que si lo hablaba, y el defensa del Liverpool contestó un «no» entre risas nuevamente.

Konaté termina contrato a final de temporada con el Liverpool y no parece que vaya a renovar. Eso significaría que en junio sería agente libre y podría firmar por cualquier equipo. Podría una operación similar a la que el Real Madrid realizó con Alexander Arnold. Konaté es un defensa central poderoso que es titular indiscutible en su club y en la selección francesa.

Entrevista @telefoot_TF1 a Ibrahima Konaté, central pretendido por el Real Madrid.

🎙️¿Sabes hablar español?

🗣️ No. (Entre risas) 🎙️¿Mbappé te mete presión para venir?

🗣️ Me llama cada 2 horas. Lo ha sorteado con profesionalidad 😂pic.twitter.com/5HWp3yCo1P — Helena 🇮🇨 (@HdeHelena_RM) September 7, 2025

Kylian Mbappé también atendió a la prensa francesa y se mojó sobre el próximo Balón de Oro: «Ousmane Dembélé lo merece. Para mí sí. Espero que gane el Balón de Oro. Le he apoyado desde el principio. Después, veremos qué pasa. Porque no depende de nosotros. Hay votos. Achraf también estará bien posicionado, por todo lo que ha mostrado, ha hecho una temporada histórica. Yamal, es del Barcelona, no podemos decir nada (risas). Es un muy buen jugador».

Una entrevista donde Mbappé comenzó rindiéndose a Xabi Alonso: «Tuve una gran impresión de él. Ves a un tipo que quiere tener éxito. Conoce perfectamente el club porque él mismo jugó en el Real Madrid como jugador».

«Hay mucha claridad de lo que quiere. Xabi es muy exigente. Tiene hambre y muestra su hambre. Es un entrenador joven. Ya hemos visto mejoras con balón. Vamos todos a trabajar para estar en las mejores condiciones de alcanzar los objetivos», añadió sobre su entrenador.