Escenario de gala para Arda Güler

Arda Güler es la gran sensación del fútbol turco y este domingo tiene ante él un escenario de gala para poder lucirse ante su país. La selección de Turquía recibe esta noche a la selección española en Konya con motivo a la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Un partido que se espera emocionante, competido y vibrante, y donde Arda será uno de los grandes nombres del duelo siendo el timón de su equipo. Tendrá todos los focos apuntándole.

Güler vivirá en Konya una de sus grandes noches como futbolista en un escenario muy especial para él. Con solamente 20 años, tiene el objetivo de guiar a Turquía hacia el Mundial de 2026. Es su gran perla y el faro de su selección. Es el año donde ha logrado, parece, afianzarse como titular en el Real Madrid bajo las órdenes de Xabi Alonso y es indiscutible para su país. Ha jugado casi todos los minutos en este inicio de campaña con su club y con su selección. Y siendo determinante en el juego.

Turquía tiene todas las esperanzas puestas en Arda Güler para intentar tumbar a España. Es el gran partido del grupo E y clave para intentar pasar primero e ir directo al Mundial del verano que viene. Y ese es el gran reto que tiene por delante Arda. Hasta esa cita mundialista este será sin gran duda el partido más importante que va a jugar con la selección turca hasta el momento.

Es un escenario ideal para él. Todos los focos del fútbol turco estarán puestos sobre sus hombros. También las esperanzas. Además, Arda Güler está en un momento inmejorable. Titular con su selección y con su club. Disputó 86 minutos ante Georgia y dejó una asistencia.

Con el Real Madrid, se ha ganado la confianza de Xabi Alonso y le ha dado las llaves del equipo en el centro del campo. Fue titular ante Osasuna, Oviedo y Mallorca. En el Tartiere dejó una asistencia sensacional a Mbappé para abrir el marcador y contra el Mallorca en el Bernabéu marcó el 1-1 de cabeza a pase de Huijsen (hoy serán rivales en Konya). Pudo marcar el segundo, pero el colegiado anuló el gol por mano.

Por lo tanto, Arda tiene ante España un escenario ideal para lucirse y seguir consagrándose como el gran jugador que ya es. Su primer gran partido, de máxima importancia, para demostrar que es un talento que quiere reinar en el fútbol actual.