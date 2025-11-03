El guiño de Saliba al Real Madrid: «Es muy tentador cuando un club así se interesa por ti»

El nombre de William Saliba sonó este verano para reforzar la defensa del Real Madrid. Pero, finalmente, el central francés decidió quedarse en el Arsenal. Su contrato expiraba en 2027, pero terminó renovando con los londinenses hasta 2030. Unos meses después de todos los rumores, el futbolista se ha pronunciado sobre aquel interés del 15 veces campeón de Europa y aseguró que «es muy tentador» cuando un club como el Madrid «se interesa en ti».

Saliba es una pieza fundamental en el centro de la defensa del equipo que dirige Mikel Arteta. Ante el interés del Real Madrid y otros grandes clubes de Europa en el internacional francés, el Arsenal se movió con rapidez para cerrar su renovación y evitar las tentaciones. Aunque el futbolista ya reconoció a principios de verano que no tenía intención de moverse del Emirates.

Ahora, en la previa del partido del Arsenal contra el Slavia de Praga, William ha vuelto a hablar de aquel interés del conjunto madridista. «Por supuesto que es muy tentador cuando un club así se interesa por ti», comenzaba diciendo el futbolista francés al ser preguntado por aquellos cantos de sirena que llegaron desde la capital de España en el último mercado de traspasos. Pero el galo no escuchó esos cantos y optó por renovar con su actual club tres años más.

No obstante, Saliba reconoce que, pese a sentirse halagado porque un club como el Real Madrid se haya interesado por él, su intención era quedarse en el Arsenal para intentar ganar títulos allí. «Pero antes de pensar en cualquier otra cosa, quería ganar títulos con el Arsenal», dijo en una entrevista a Téléfoot. El central decidió continuar en Londres y seguir creciendo de la mano de Mikel Arteta. Ahora mismo, el conjunto londinense es líder de la Premier League con seis puntos de ventaja sobre el segundo, el Manchester City.