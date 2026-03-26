‘Se ha escrito un crimen’ tendrá un remake en forma de película: Jamie Lee Curtis es la nueva Jessica Fletcher

Fue una de las grandes series de los 80 y los 90 y ahora acaba de confirmar su salto a la gran pantalla: Se ha escrito un crimen tendrá un remake fílmico con Jamie Lee Curtis como protagonista. La ganadora del Oscar sustituirá así a Angela Lansbury, la icónica actriz que desgraciadamente nos dejó en 2022. Según han avanzado desde varios medios internacionales, Curtis lleva años ensimismada con la idea de llevar el personaje al cine y por fin se podrá poner en la piel de la brillante e intrépida detective, Jessica Fletcher.

Por lo que se sabe del proyecto, esta adaptación cinematográfica estará producida por Phil Lord y Christopher Miller, el tándem de cineastas que este fin de semana estrenan en nuestro país Proyecto Salvación. La película de Se ha escrito un crimen no podría tener una mejor decisión de casting en lo que se refiere a la elección de Jamie Lee Curtis. A sus 67 años, la intérprete es una de las estrellas más camaleónicas de Hollywood y sobre todo, su figura representa un perfil carismático que parece capaz de dar vida a cualquier rol. Desde la mujer de un espía en Mentiras arriesgadas (1994) a una inspectora del servicio de impuestos en la loca Todo a la vez en todas partes (2022). Nadie ha sabido reinventarse como ella y por eso, los fans del serial original no pueden esperar para ver cómo será su caracterización y ese olfato curioso y detectivesco que enganchó a millones de espectadores en todo el mundo.

‘Se ha escrito un crimen’: la película de Jamie Lee Curtis

Se ha escrito un crimen se emitió durante 12 temporadas, entre su estreno en 1984 y su despedida a mediados de los 90. Su presencia como propiedad intelectual tuvo varias películas para televisión e incluso, una adaptación en forma de videojuego.

Creada por Peter S. Fischer, Richard Levinson y William Link e inspirada claramente en la Miss Marple de Agatha Christie, la serie también tuvo influencias de otros éxitos televisivos como Colombo. En la historia, Jessica Fletcher es una profesora jubilada y escritora de éxito que vive en Cabot Cove, un pueblo ficticio creado para la trama.

Amy Pascal y Aditya producirán la historia junto a Universal Pictures. La major se encargará de la distribución, dado el acuerdo que la marca mantiene con Lord y Miller. Según cuentan desde IndieWire, la fecha oficial del estreno será el 22 de diciembre de 2027. Un mercado navideño en el que coincidirá con la nueva película de Star Wars, la cinta de El señor de los Anillos: La caza de Gollum y Vengadores: Secret Wars.

¿Quién está detrás del proyecto?

Se ha escrito un crimen, aparte de contar con el protagonismo de Jamie Lee Curtis, tendrá como director a Jason Moore, responsable de la saga Dando la nota y otras comedias románticas como Una boda explosiva (2022).

El libreto correrá a cargo de Rebecca Angelo y Lauren Schuker Blum, guionistas de Golpe a Wall Street (2023) y Golpe a Wall Street (2023).