La verdadera historia detrás del romance entre Melanie Griffith y Jamie Lee Curtis

Uno de lo rumores más jugoso del mundo Hollywood ha regresado con más fuerza que nunca. ¿Son novias Melanie Griffith y Jamie Lee Curtis? Antes de responder a esta pregunta debemos dejar una cosa clara. La ex de Antonio Banderas fue la primera que jugó con esta noticia. Se refiere a Jaime Lee como “mi novia” y le ha declarado su amor en redes sociales en más de una ocasión. Por ese motivo existen dos teorías. Un grupo asegura que Melanie está jugando con la prensa y otro que está desvelando su situación sentimental. ¿Cuál de ellas será la correcta?

Todo empezó por una pregunta que hizo Griffith en su cuenta de Intagram. “¿Cómo de maravillosa es mi novia Jamie Lee Curtis? Ella realmente es todo a la vez en todas partes. Me encantan nuestras comidas juntas, nuestras conversaciones que abarcan toda la gama de la vida y el amor y evocan risas, lágrimas y recuerdos preciosos. ¡Por ti, Jamie! Te quiero hasta la luna”. Algunos interpretaron que había hecho pública una relación de amor, pero lo cierto es que todavía hay muchas dudas en el aire.

Melanie Griffith y Jamie Lee: almas gemelas

Melanie ha tenido muchas oportunidades para desmentir su supuesto romance con Jamie Lee, pero ha hecho todo lo contrario. Ha repetido la palabra “novia” en varias ocasiones y esto ha sido suficiente para que muchos periodistas aseguren que han iniciado una relación sentimental. La ex de Antonio Banderas sigue alimentando los rumores, lo que para muchos es una confirmación indirecta. También es cierto que hay otra teoría muy extendida: varios periodistas americanos aseguran que entre ellas solo hay una bonita amistad.

Las dos son grandes estrellas y han trabajado muy duro para brillar en el mundo del cine, por eso tienen tantas cosas en común. Las interpretación les unió y desde entonces no se han separado. Se consideran almas gemelas, pasan mucho tiempo juntas y por eso muchos piensan que ha habido una confusión. Melanie acompaña a Curtis a todos los eventos importantes. Estuvo cuando la actriz dejó sus huellas en el Teatro Chino TCL en Los Ángeles.

Un bonito mensaje

Melanie Griffith estuvo cuando el Teatro Chino TCL en Los Ángeles se rindió ante Jaime Lee y le mandó un bonito mensaje en público. “Sus padres fueron algunas de las estrellas más importantes de su época y, sin embargo, Jamie ha logrado eclipsarlos. Para dos chicas como nosotras que crecimos en el resplandor y el brillo del viejo Hollywood, tener las manos y los pies inmortalizados en cemento en el legendario Teatro Chino es algo muy importante”, dijo en su momento.

Jamie Lee no disimula

Jamie Lee Curtis no disimula su admiración hacia Melanie, le da igual que digan que son novias. Cuando escuchó el discurso que pronunció en el Teatro Chino no dudó en lanzar un bonito piropo. “Tengo todas esas definiciones de icono que he buscado, pero creo que una con la que estarías contenta es: ‘Un icono deja huella en la historia’. Que es lo que tú has hecho y sigues haciendo”. La polémica está servida.