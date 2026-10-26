850 cazas F-35 en diez años y 7.000 millones de Lockheed: EEUU cierra un acuerdo marco que aún depende del Congreso y de un contrato con precios

El Departamento de Guerra de Estados Unidos y Lockheed Martin anunciaron el 22 de octubre un acuerdo marco para comprar cazas F-35 durante diez años. Garantiza al menos 850 aviones para las fuerzas estadounidenses y suma los pedidos de otros países en los lotes 21 a 30. El ritmo previsto es de 156 aviones al año, según la nota de Lockheed Martin.

Lo firmado todavía no es un contrato de compra con precios. Antes, el Congreso tiene que conceder la autorización plurianual y los fondos. Solo entonces se negociarán precios, plazos y condiciones, como reconocen el Gobierno y la empresa.

Un mínimo de 850 aviones

El comunicado del Departamento de Guerra presenta los 850 aviones como un suelo garantizado para todo el periodo. Repartidos por igual, salen unos 85 cazas al año para la Fuerza Aérea, la Armada y los Marines. La diferencia hasta los 156 anuales corresponde a los clientes extranjeros.

El paquete incluye bastante más que los aviones. Cubre los primeros repuestos de cada aparato y diez años de kits de modificación. También incluye el sostenimiento de la flota mundial, es decir, el mantenimiento, la logística y la formación tras la entrega.

El subsecretario de Guerra Michael P. Duffey lo presentó como un cambio de método en las compras militares. «Al alinear los incentivos financieros con el rendimiento real, garantizamos que nuestros combatientes tengan las capacidades letales que necesitan», afirmó.

7.000 millones a cuenta de Lockheed

A cambio de ese compromiso, Lockheed Martin pondrá de su bolsillo al menos 7.000 millones de dólares. Irán a iniciativas de apoyo al programa F-35, según el Departamento de Guerra. El comunicado no detalla en qué proyectos se gastarán.

Según la empresa, el dinero servirá para ampliar su capacidad industrial y su logística. Se suma a las piezas que Lockheed ya aporta a la reserva mundial de repuestos del avión.

Jim Taiclet, presidente y consejero delegado, habló de «hacer las inversiones por adelantado necesarias para ampliar la capacidad». También citó el objetivo de «construir una cadena de suministro más resistente».

De acuerdo con Lockheed, el programa sostendrá 317.000 empleos en Estados Unidos durante la próxima década. Además, generará unos 79.000 millones de dólares de actividad económica al año. Son cálculos de la propia compañía, que no ha publicado su desglose.

Adiós al contrato lote a lote

Hasta ahora, los F-35 se compraban por lotes que se negociaban de uno en uno. El último agrupa los lotes 18 y 19 y cubre 296 aviones. Quedó definido el 29 de septiembre de 2025, según el informe anual de Lockheed Martin ante la SEC, el regulador bursátil estadounidense.

Con una demanda previsible a diez años, sus proveedores podrán comprar materias primas y piezas críticas en grandes volúmenes. Lockheed espera así acortar plazos y aliviar los atascos logísticos. La empresa culpa al ciclo anual de contratación de haber tensado durante años su base industrial.

OJ Sanchez, presidente de Lockheed Martin Aeronautics, sostuvo que el marco «da a los proveedores estabilidad para planificar el futuro». Según él, eso mejorará la disponibilidad para misión. Es el porcentaje de aviones listos para volar y combatir en cada momento.

Los cazas salen de una línea de montaje de más de 1,6 kilómetros en Fort Worth, Texas. Un vídeo de Lockheed Martin sigue el recorrido completo del primer F-35 fabricado para Polonia.

El primer F-35A de Polonia avanza por la línea de montaje de Lockheed Martin en Fort Worth, Texas. Vídeo: Lockheed Martin

Pedidos aliados en diez lotes

Los pedidos internacionales entran en el acuerdo a través de los lotes 21 a 30. Lockheed asegura que las economías de escala abaratarán los costes para todos los clientes. El motor F135 del avión ya se monta incluso en Finlandia.

Más de 1.375 F-35 están en servicio en todo el mundo, según la empresa. La flota ha superado el millón de horas de vuelo y opera desde 42 bases. Trece países los tienen desplegados en su propio territorio.

El Gobierno estadounidense aspira a reunir 2.456 aviones para la Fuerza Aérea, los Marines y la Armada. Hasta el 31 de diciembre de 2025, Lockheed había entregado 1.293 F-35 de producción a todos sus clientes.

De ellos, 927 eran de la versión A, de pista convencional, y 238 de la versión B, capaz de aterrizar en vertical. Los 128 restantes eran de la C, pensada para portaaviones.

Las tres versiones comparten el casco con el que sus pilotos pueden ver a través del fuselaje del F-35. Ese equipo también necesita repuestos y mantenimiento durante toda la vida del avión.

Sin precio ni voto del Congreso

Ni el Departamento de Guerra ni Lockheed han dado el valor total del acuerdo. Tampoco han publicado el precio de cada avión. La empresa promete ahorros de miles de millones para el contribuyente, pero no los cuantifica.

El siguiente paso depende del Congreso, que debe aprobar la autorización plurianual y las partidas en los próximos meses. Solo entonces la Oficina del Programa Conjunto del F-35 y Lockheed negociarán precios y calendarios. Sin esa autorización y sin un contrato formal con precios, el marco no se puede ejecutar.

Por ahora tampoco cambia la cadencia de la fábrica. Lockheed habla de mantener los 156 aviones al año, sin aumento sobre el ritmo actual. Ninguna de las dos partes ha concretado el destino de los 7.000 millones.

El acuerdo se ha anunciado en el comunicado del Departamento de Guerra y en la nota de Lockheed Martin del 22 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: U.S. Air Force / Tech. Sgt. Tiffany A. Emery.