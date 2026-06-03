El casco de 400.000 euros que permite a los pilotos del F-35 ver a través del avión

Durante décadas, los pilotos de combate han dependido de instrumentos, pantallas y una combinación de experiencia e intuición para interpretar lo que sucede a su alrededor a miles de metros de altura. Sin embargo, la llegada del casco HMDS Gen 3 desarrollado por Collins Aerospace para el caza F-35 ha cambiado por completo las reglas del juego. Este sofisticado sistema, cuyo precio ronda los 400.000 euros por unidad, no es simplemente un casco de vuelo: funciona como una extensión de los sentidos del piloto y le permite observar lo que ocurre alrededor de la aeronave como si el fuselaje no existiera. Gracias a una combinación de cámaras, realidad aumentada y procesamiento de datos en tiempo real, el HMDS Gen 3 ha sido descrito como una de las piezas de tecnología militar más avanzadas jamás integradas en un avión de combate.

Mucho más que un casco

A simple vista, el HMDS Gen 3 puede parecer un casco futurista propio de una película de ciencia ficción. Sin embargo, su verdadero valor reside en todo lo que ocurre en su interior. El sistema fue desarrollado durante aproximadamente una década para convertirse en el centro neurálgico de la experiencia de vuelo del F-35.

A diferencia de los cazas tradicionales, el F-35 fue concebido para funcionar sin el clásico HUD (Head-Up Display) instalado frente al piloto. Toda la información relevante se proyecta directamente sobre el visor del casco. Velocidad, altitud, rumbo, datos tácticos, posición de aliados y enemigos o información sobre objetivos aparecen delante de los ojos del piloto sin necesidad de apartar la vista del entorno.

Esta integración permite que el piloto mantenga una conciencia situacional constante, una capacidad fundamental en un escenario de combate moderno donde las amenazas pueden aparecer desde cualquier dirección y en cuestión de segundos.

El avión desaparece ante los ojos del piloto

La característica que ha convertido al HMDS Gen 3 en una auténtica revolución es su capacidad para ofrecer una visión de 360 grados. Para lograrlo, el F-35 incorpora seis cámaras distribuidas por el exterior de la aeronave que capturan imágenes en todas las direcciones. El sistema combina estas señales y genera una imagen continua que se proyecta en el visor.

El resultado es sorprendente: cuando el piloto mira hacia abajo, en lugar de ver el suelo de la cabina o sus propias piernas, observa el terreno que se encuentra bajo el avión. Si gira la cabeza hacia un lateral, ve el espacio exterior como si el fuselaje se hubiera vuelto transparente.

Esta capacidad no sólo resulta espectacular desde un punto de vista tecnológico. También supone una ventaja táctica enorme. Poder observar amenazas, aeronaves enemigas o puntos de interés sin limitaciones físicas mejora la toma de decisiones y reduce los tiempos de reacción en combate.

Realidad aumentada para la guerra aérea

La tecnología del casco va mucho más allá de mostrar imágenes. El sistema procesa una enorme cantidad de datos procedentes de sensores, radares y sistemas de vigilancia del avión para crear una capa de realidad aumentada sobre el mundo real.

De esta forma, el piloto puede identificar rápidamente objetivos en tierra o en el aire, distinguir entre fuerzas amigas y enemigas y seguir múltiples amenazas simultáneamente. Incluso puede designar objetivos simplemente mirándolos, algo que hace apenas unas décadas parecía exclusivo de la ciencia ficción.

Ver en la oscuridad sin necesidad de gafas

Otra de las funciones más destacadas del HMDS Gen 3 es su sistema de visión nocturna integrado. Tradicionalmente, los pilotos debían utilizar dispositivos específicos para operar durante la noche, lo que suponía añadir equipamiento adicional y ciertas limitaciones operativas.

En el caso del F-35, las cámaras infrarrojas distribuidas por el avión transmiten información directamente al casco, permitiendo observar el entorno incluso en condiciones de oscuridad total. El sistema proporciona cobertura completa y elimina la necesidad de utilizar gafas de visión nocturna independientes.

Esta capacidad resulta especialmente importante en misiones de combate modernas, donde las operaciones nocturnas son habituales y la superioridad tecnológica puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Un casco único para cada piloto

Parte del elevado coste del HMDS Gen 3 se explica por su nivel de personalización. Cada unidad se fabrica específicamente para el piloto que la va a utilizar. El proceso comienza con un escaneo detallado de la cabeza del usuario para garantizar un ajuste perfecto.

También se mide con precisión la distancia entre las pupilas y la separación entre los ojos y el visor. Estos datos son fundamentales para que las imágenes proyectadas mantengan una alineación exacta y no provoquen errores visuales durante el vuelo.

El nivel de precisión es tan elevado que cualquier cambio significativo en la fisonomía del piloto puede afectar al ajuste del casco. Por ello, los sistemas son revisados periódicamente y sometidos a pruebas de funcionamiento cada pocos meses para garantizar que siguen cumpliendo los exigentes estándares operativos.